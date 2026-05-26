Cuándo sale la lista de la selección argentina para el Mundial 2026

El entrenador Lionel Scaloni aún no entregó la nómina de sus elegidos para disputar la Copa del Mundo, pero todavía tiene varios días para “pensar”
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El 30 de mayo es la fecha límite que estableció la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) para la presentación de la lista de 26 jugadores de cada seleccionado para el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 y, aunque hay varios que ya hicieron sus respectivos anuncios, todavía resta el de la selección argentina.
El entrenador Lionel Scaloni tiene casi todo definido y ultima decisiones en relación a la gran cantidad de lesionados que hay de la nómina preliminar de 55 jugadores, sobre todo entre los defensores porque Nahuel Molina, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña tienen problemas musculares y Cristian ‘Cuti’ Romero se recupera de un esguince en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha. A ellos hay que sumarle a Lionel Messi, cuya presencia en su sexta cita ecuménica no está en riesgo.
Aunque no hay información oficial, se especula con que el anuncio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de la nómina de convocados del seleccionado nacional sea antes de la fecha límite, este sábado. Como esta semana hay copas Libertadores y Sudamericana, es probable que se publique el listado el viernes, una vez que la mayoría de los futbolistas concluyan sus compromisos con sus respectivos clubes.
A su vez, trascendió que el cuerpo técnico incorporará a más jugadores, casi todos ellos jóvenes que se destacan en el fútbol argentino, para los amistosos con Honduras en Texas e Islandia en Alabama. Se trata de Nicolás Capaldo (Hamburgo), Joaquín Freitas y Santiago Beltrán (River); Tomás Aranda (Boca), Ignacio Ovando (Rosario Central) y Simón Escobar (Vélez).
La prelista de la selección argentina para el Mundial 2026
Arquero
- Emiliano Martínez - Aston Villa
- Gerónimo Rulli - Olympique De Marsella
- Juan Musso - Atlético De Madrid
- Walter Benítez - Crystal Palace
- Facundo Cambeses - Racing Club
- Santiago Beltrán - River Plate
Defensores
- Agustín Giay - Palmeiras
- Gonzalo Montiel - River Plate
- Nahuel Molina - Atlético De Madrid
- Nicolás Capaldo - Hamburgo
- Kevin Mac Allister - Union Saint Gilloise
- Lucas Martínez Quarta - River Plate
- Marcos Senesi - Bournemounth
- Lisandro Martínez - Manchester United
- Nicolás Otamendi - Benfica
- Germán Pezzella - River Plate
- Leonardo Balerdi - Olympique De Marsella
- Cristian Romero - Tottenhman Hotspur
- Lautaro Di Lollo - Boca Juniors
- Zaid Romero - Getafe
- Facundo Medina - Olympique De Marsella
- Marcos Acuña - River Plate
- Nicolás Tagliafico - Olympique De Lyon
Volantes
- Gabriel Rojas - Racing Club
- Máximo Perrone - Calcio Como 1907
- Leandro Paredes - Boca Juniors
- Guido Rodríguez - Valencia
- Aníbal Moreno - River Plate
- Milton Delgado - Boca Juniors
- Alan Varela - Porto
- Ezequiel Fernández - Bayer Leverkusen
- Rodrigo De Paul - Inter De Miami
- Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen
- Enzo Fernández - Chelsea
- Alexis Mac Allister - Liverpool
- Giovani Lo Celso - Real Betis
- Nicolás Domínguez - Nottingham Forest
- Emiliano Buendia - Aston Villa
- Valentín Barco - Racing Club De Estrasburgo
Delanteros
- Lionel Messi - Inter De Miami
- Nicolás Paz - Calcio Como 1907
- Franco Mastantuono - Real Madrid
- Thiago Almada - Atlético de Madrid
- Tomás Aranda - Boca Juniors
- Nicolás González - Atlético de Madrid
- Alejandro Garnacho - Chelsea
- Giuliano Simeone - Atlético de Madrid
- Matías Soulé - Roma
- Claudio Echeverri - Girona
- Gianluca Prestianni - Benfica
- Santiago Castro - Bologna
- Lautaro Martínez - Inter De Milán
- José Manuel López - Palmeiras
- Julián Álvarez - Atlético de Madrid
- Mateo Pellegrino - Parma
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