Cuándo sale la lista de la selección argentina para el Mundial 2026

El 30 de mayo es la fecha límite que estableció la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) para la presentación de la lista de 26 jugadores de cada seleccionado para el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 y, aunque hay varios que ya hicieron sus respectivos anuncios, todavía resta el de la selección argentina.

El entrenador Lionel Scaloni tiene casi todo definido y ultima decisiones en relación a la gran cantidad de lesionados que hay de la nómina preliminar de 55 jugadores, sobre todo entre los defensores porque Nahuel Molina, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña tienen problemas musculares y Cristian ‘Cuti’ Romero se recupera de un esguince en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha. A ellos hay que sumarle a Lionel Messi, cuya presencia en su sexta cita ecuménica no está en riesgo.

Aunque no hay información oficial, se especula con que el anuncio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de la nómina de convocados del seleccionado nacional sea antes de la fecha límite, este sábado. Como esta semana hay copas Libertadores y Sudamericana, es probable que se publique el listado el viernes, una vez que la mayoría de los futbolistas concluyan sus compromisos con sus respectivos clubes.

A su vez, trascendió que el cuerpo técnico incorporará a más jugadores, casi todos ellos jóvenes que se destacan en el fútbol argentino, para los amistosos con Honduras en Texas e Islandia en Alabama. Se trata de Nicolás Capaldo (Hamburgo), Joaquín Freitas y Santiago Beltrán (River); Tomás Aranda (Boca), Ignacio Ovando (Rosario Central) y Simón Escobar (Vélez).

El avión de Aerolíneas Argentina que llevará a la selección nacional al Mundial 2026 [e]MARTIN ZABALA - XinHua

La prelista de la selección argentina para el Mundial 2026

Arquero

Emiliano Martínez - Aston Villa

Gerónimo Rulli - Olympique De Marsella

Juan Musso - Atlético De Madrid

Walter Benítez - Crystal Palace

Facundo Cambeses - Racing Club

Santiago Beltrán - River Plate

Defensores

Agustín Giay - Palmeiras

Gonzalo Montiel - River Plate

Nahuel Molina - Atlético De Madrid

Nicolás Capaldo - Hamburgo

Kevin Mac Allister - Union Saint Gilloise

Lucas Martínez Quarta - River Plate

Marcos Senesi - Bournemounth

Lisandro Martínez - Manchester United

Nicolás Otamendi - Benfica

Germán Pezzella - River Plate

Leonardo Balerdi - Olympique De Marsella

Cristian Romero - Tottenhman Hotspur

Lautaro Di Lollo - Boca Juniors

Zaid Romero - Getafe

Facundo Medina - Olympique De Marsella

Marcos Acuña - River Plate

Nicolás Tagliafico - Olympique De Lyon

Volantes

Gabriel Rojas - Racing Club

Máximo Perrone - Calcio Como 1907

Leandro Paredes - Boca Juniors

Guido Rodríguez - Valencia

Aníbal Moreno - River Plate

Milton Delgado - Boca Juniors

Alan Varela - Porto

Ezequiel Fernández - Bayer Leverkusen

Rodrigo De Paul - Inter De Miami

Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen

Enzo Fernández - Chelsea

Alexis Mac Allister - Liverpool

Giovani Lo Celso - Real Betis

Nicolás Domínguez - Nottingham Forest

Emiliano Buendia - Aston Villa

Valentín Barco - Racing Club De Estrasburgo

Delanteros

Lionel Messi - Inter De Miami

Nicolás Paz - Calcio Como 1907

Franco Mastantuono - Real Madrid

Thiago Almada - Atlético de Madrid

Tomás Aranda - Boca Juniors

Nicolás González - Atlético de Madrid

Alejandro Garnacho - Chelsea

Giuliano Simeone - Atlético de Madrid

Matías Soulé - Roma

Claudio Echeverri - Girona

Gianluca Prestianni - Benfica

Santiago Castro - Bologna

Lautaro Martínez - Inter De Milán

José Manuel López - Palmeiras

Julián Álvarez - Atlético de Madrid

Mateo Pellegrino - Parma