En qué canal pasan hoy San Lorenzo vs. Recoleta por la Copa Sudamericana 2026

El Grupo D de la Copa Sudamericana 2026 se define este martes con los encuentros de la sexta fecha entre San Lorenzo vs. Recoleta de Paraguay y Santos vs. Deportivo Cuenca de Colombia, que se disputan en simultáneo a las 21.30 (horario argentino) porque se trata de la última jornada y todos los clubes tienen chances de clasificar a la etapa de eliminación directa.

El encuentro entre el Ciclón y el elenco guaraní lo arbitra el colombiano Carlos Ortega y se transmite en vivo por televisión únicamente a través de DSports, canal que se puede sintonizar online en DGO. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto.

La previa de San Lorenzo vs. Recoleta

El Ciclón lidera la tabla de posiciones con siete puntos producto de una victoria y cuatro empates y tiene ante sí una gran posibilidad de quedarse con el primer puesto y entrar directamente a los octavos de final sin pasar por los playoffs. Su escolta es Deportivo Cuenca con seis tantos mientras que su rival de turno suma seis y Santos, cinco.

La zona tiene la particularidad de que ocho de los 10 encuentros que se disputaron tuvieron como resultado la igualdad. Es así que todos tienen chances de clasificar en la última jornada. El elenco de Gustavo Álvarez es el de mejor panorama porque con un empate se asegura seguir en el certamen e incluso puede avanzar con una derrota, siempre que el otro duelo termine igualado.

Recoleta y San Lorenzo empataron 1 a 1 en la primera fecha de la Copa Sudamericana 2026 DANIEL DUARTE - AFP

Un aspecto ineludible a tener en cuenta a la hora de sacar la calculadora es el nuevo criterio de desempate que impuso la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para esta temporada: el Olímpico. El mismo ya fue utilizado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) en el Mundial de Clubes 2025 y anunciado para la Copa del Mundo de selecciones de este año y privilegia los partidos entre sí para desigualar entre equipos. En ese contexto, el azulgrana tiene ventaja ante Cuenca mientras que con Santos está a mano.

Posibles formaciones

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Johan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Facundo Gulli, Mathias De Ritis; Nahuel Barrios; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez.

Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Johan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Facundo Gulli, Mathias De Ritis; Nahuel Barrios; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez. Recoleta: Nelson Ferreira; Facundo Echeguren, Nicolás Marotta, Luis Cardozo, Dairon Mosquera; Junior Noguera, Ronal Domínguez, José Antonio Espinola, Wilfrido Báez; Peter Rivers y Allan Wlk. DT: Jorge González.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.40 contra 10.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 4.70.

Ambos clubes se enfrentaron en la primera fecha de la Copa Sudamericana 2026 y empataron 1 a 1 en Paraguay con goles de Allan Wlk y Rodrigo Auzmendi.