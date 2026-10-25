Houston Dynamo FC empató 0-0 con Minnesota United FC, por la MLS

El encuentro, correspondiente a la jornada 32 de la MLS, se disputó el 24 de octubre de 2026 a las 21.30 en el Shell Energy Stadium. En un compromiso que no logró quebrar el cero, Houston Dynamo FC y Minnesota United FC igualaron sin goles. El arbitraje estuvo a cargo de Tori Penso, en una noche marcada por la alta intensidad disciplinaria que condicionó el desarrollo del juego.

Desde el punto de vista táctico, los equipos presentaron esquemas diferenciados: Houston Dynamo FC se plantó con un 4-2-3-1, mientras que Minnesota United FC optó por un 3-4-3. El trámite se vio alterado a los 44 minutos de la primera etapa, cuando Houston Dynamo FC sufrió la expulsión directa de uno de sus integrantes por lenguaje ofensivo. Previamente, el equipo local había recibido una seguidilla de amonestaciones que incluyó a Antônio Carlos, Agustín Bouzat y Lawrence Ennali.

En la segunda mitad, ambos estrategas buscaron refrescar sus filas ante la paridad. A los 56 minutos, el banco de Houston Dynamo FC respondió con el ingreso de Duncan McGuire por Lyle Foster. Por el lado de la visita, Minnesota United FC debió realizar una variante obligada a los 73 minutos por la lesión de Jefferson Díaz, quien fue reemplazado por Michael Boxall, mientras que Joaquín Pereyra entró en lugar de Aziel Jackson.

En cuanto a las estadísticas, Minnesota United FC mostró mayor ambición ofensiva al registrar 17 remates frente a los 10 de su rival, logrando además 5 tiros al arco contra el único disparo a puerta de Houston Dynamo FC. A pesar de que los locales mantuvieron una posesión del 54,8% frente al 45,2% de la visita y contaron con 4 tiros de esquina contra 7 de los dirigidos por el equipo visitante, la falta de eficacia impidió que el marcador se modificara antes del silbatazo final.