El encuentro se disputó el 28 de noviembre de 2026 a las 16.30 en el Shell Energy Stadium, bajo el arbitraje de Armando Villarreal. Houston Dynamo FC y San Jose Earthquakes protagonizaron un enfrentamiento intenso por la jornada 38 de la MLS. A los 6 minutos, Mateusz Bogusz abrió el marcador para el equipo local, y poco después, a los 13 minutos, Lucas Halter amplió la ventaja tras una asistencia de Héctor Herrera.

Desarrollo y emociones finales

Tras el descanso, San Jose Earthquakes reaccionó con goles de Ousseni Bouda a los 58 minutos y Paul Marie a los 68 minutos, ambos asistidos por Niko Tsakiris, logrando igualar el marcador. Sin embargo, en el cierre del encuentro, Lyle Foster marcó el gol definitivo a los 94 minutos para asegurar la victoria de Houston Dynamo FC. En cuanto a las sustituciones, Houston Dynamo FC realizó una serie de cambios tácticos significativos a los 66 minutos, dando ingreso a Agustín Bouzat, Lyle Foster y Lawrence Ennali para revitalizar el ataque.

Disciplina táctica

El rigor defensivo y la disciplina también fueron protagonistas. A los 63 minutos, Jack Jasinski recibió una tarjeta amarilla por parte de la visita, mientras que José Artur de Lima Júnior fue amonestado en el local a los 73 minutos. El partido también se vio afectado por una lesión sobre el final, que obligó al ingreso de Ian Harkes por Ronaldo Augusto Vieira Nan en el conjunto de San Jose Earthquakes al minuto 92.

Cierre de la jornada

Este resultado marca el desenlace de una etapa clave para Houston Dynamo FC, que logró sobreponerse en el último suspiro frente a un San Jose Earthquakes que demostró gran capacidad de recuperación. El trabajo estratégico de los entrenadores para ajustar las piezas durante el complemento fue determinante en un partido que se definió por detalles tácticos y una eficacia ofensiva superior por parte del conjunto dueño de casa en el tiempo de descuento.