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Se midieron en un duelo donde repartieron puntos en la jornada 28 del certamen de la Primera División Chile; los detalles que hay que saber
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En una jornada marcada por la intensidad defensiva, Huachipato y Deportes Concepción igualaron 0-0 este 22 de noviembre de 2026 en el Estadio Huachipato-CAP Acero. El encuentro, que comenzó a las 12.00, contó con el arbitraje de Claudio Díaz, quien debió intervenir en reiteradas ocasiones ante el juego friccionado que presentaron ambos equipos durante los 90 minutos.
Acciones disciplinarias y cambios tácticos
El rigor físico fue una constante. Por el lado de Huachipato, vieron la tarjeta amarilla Lionel Altamirano, Rafael Caroca, Maicol León, Claudio Torres y Mario Briceño. En tanto, Deportes Concepción sufrió la expulsión de Fausto Grillo, quien vio la segunda cartulina amarilla a los 89 minutos, tras haber sido amonestado previamente a los 42. Además, Cristián Riquelme también fue amonestado en la visita.
En cuanto a las variantes, Huachipato buscó frescura con los ingresos de Ezequiel Cañete y Cris Martínez a los 68 minutos, seguidos por Claudio Torres y Harold Antiñirre. Por su parte, Deportes Concepción apostó por Aldrix Jara y Dilan Varas a los 56 minutos, Jorge Henríquez a los 71, y finalmente Fernando Martínez y Carlos Escobar en el tiempo de descuento, este último ingreso forzado por la lesión de Jorge Henríquez.
Análisis del desarrollo
El partido se caracterizó por una lucha constante en la zona media, donde ninguno de los dos conjuntos logró imponer condiciones ofensivas claras para romper el cero. La solidez de las líneas defensivas, sumada a la imprecisión en los metros finales, dejó el marcador inalterable a pesar de los esfuerzos tácticos de ambos entrenadores por modificar el destino del cotejo mediante las sustituciones.
El balance de la jornada
Con este resultado, tanto Huachipato como Deportes Concepción suman una unidad tras un enfrentamiento que fue una verdadera prueba de resistencia. El arbitraje de Claudio Díaz cerró un compromiso donde la disciplina fue clave, especialmente tras la tarjeta roja recibida por el visitante en la recta final del encuentro, lo que obligó a los penquistas a replegarse para sellar la igualdad fuera de casa.
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