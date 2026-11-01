Huachipato empató 0-0 con La Serena, por la Primera División Chile 2026

El encuentro se disputó el 1 de noviembre de 2026 a las 12.00 en el Estadio Huachipato-CAP Acero. El arbitraje estuvo a cargo de Miguel Araos en un compromiso que resultó sumamente disputado, terminando con el marcador en blanco entre Huachipato y La Serena.

El desarrollo del juego estuvo condicionado por la disciplina, reflejada en la cantidad de amonestaciones y una expulsión clave. A los 47 minutos, La Serena sufrió la tarjeta roja directa para Gonzalo Figueroa tras una infracción grave, lo que obligó al conjunto visitante a reordenar sus filas. Por el lado de Huachipato, durante el primer tiempo, recibieron tarjetas amarillas Claudio Sepúlveda a los 31 minutos y Lionel Altamirano a los 34 minutos por simulación.

En la segunda mitad, ambos estrategas buscaron refrescar el ataque mediante cambios tácticos. La Serena movió sus piezas temprano, ingresando a Felipe Chamorro a los 53 minutos, quien posteriormente recibió una amonestación a los 60. Por su parte, Huachipato intentó quebrar la igualdad con los ingresos de Kevin Altez, Cris Martínez, Claudio Torres y Ezequiel Cañete en la recta final del cotejo, buscando aprovechar el hombre de más en cancha.

La visita, a pesar de la inferioridad numérica, logró mantener el orden defensivo hasta el pitido final. Además de las incidencias mencionadas, el árbitro Miguel Araos amonestó a Francis Mac Allister de La Serena a los 85 minutos. Con este resultado, el partido en el Estadio Huachipato-CAP Acero concluyó sin goles, repartiendo unidades en esta vigésimo sexta jornada del campeonato.