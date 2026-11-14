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Hungría venció 2-0 a Georgia, por la Liga de Naciones 2026

Se midieron en un duelo donde Hungría se impuso con autoridad en la jornada 5 del certamen de la Liga de Naciones; los detalles que hay que saber

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Hungría venció 2-0 a Georgia, por la Liga de Naciones 2026
Hungría venció 2-0 a Georgia, por la Liga de Naciones 2026

En un encuentro disputado el 14 de noviembre de 2026 a las 14.00, Hungría logró una victoria sólida ante Georgia en el Mikheil Meskhi Stadioni. El partido, correspondiente a la jornada 5 de la fase de grupos de la Liga de Naciones, contó con el arbitraje de Ondrej Berka.

Ambos equipos saltaron al campo de juego con un esquema táctico idéntico de 4-2-3-1, priorizando el orden defensivo durante gran parte del encuentro. La paridad se rompió recién en la segunda mitad gracias a la efectividad visitante. A los 73 minutos, Lasha Dvali marcó el primer gol en propia puerta tras una acción desafortunada. Más tarde, a los 85 minutos, Barnabás Varga sentenció el 2-0 final tras una asistencia precisa de Dominik Szoboszlai. Durante el transcurso del juego, el árbitro debió amonestar a Willi Orbán y Milán Vitális por el lado de la visita, mientras que Giorgi Tsitaishvili recibió la cartulina amarilla para el conjunto local.

Análisis estadístico y cambios

El desarrollo del partido mostró una lucha intensa por la posesión, donde Georgia terminó con un 53,4% de control de balón frente al 46,6% de Hungría. Sin embargo, la profundidad ofensiva fue claramente superior para el ganador, que registró 12 remates, 6 de ellos a puerta, mientras que el local apenas pudo inquietar en una oportunidad bajo los tres palos, a pesar de ejecutar 8 tiros de esquina contra los 6 del rival.

Gestión desde el banco

Ambos entrenadores buscaron variantes para modificar el rumbo del marcador. Por parte de Georgia, a los 63 minutos, el banco movió piezas tácticas con el ingreso de Zuriko Davitashvili en lugar de Giorgi Tsitaishvili, seguidos por una triple sustitución a los 77 minutos. Por el lado de Hungría, el estratega refrescó sus líneas con los ingresos de jugadores como Bendegúz Bolla y Áron Csongvai, logrando consolidar la ventaja hasta el pitazo final en este compromiso clave del grupo B2.

LA NACION
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