Incidentes en Gimnasia vs. Boca: así quedó la tabla de la Liga tras la suspensión del partido

La fecha 23 de la Liga Profesional no terminó. En el último partido programado, Gimnasia vs. Boca Juniors en La Plata, se suspendió a los nueve minutos del primer tiempo por graves incidentes en las adyacencias del estadio entre hinchas y la Policía, que reprimió con balas de goma y gases lacrimógenos. La situación se advirtió dentro de la cancha cuando el gas llegó a la zona de los bancos de suplentes y quienes estaban en ese sector salieron disparados hacia el campo de juego. Un rato después, el árbitro Hernán Mastrángelo confirmó la suspensión mientras la barbarie seguía.

Las versión más fuerte sobre los hechos es que el problema empezó cuando la fuerza de seguridad cerró las puertas de acceso media hora antes del inicio del duelo y negó el ingreso a simpatizantes locales que tenían ticket. En el enfrentamiento entre las partes hubo corridas y una fuerte represión de parte de los efectivos policiales y se registraron heridos, entre ellos el camarógrafo Fernando Rivero, trabajador del canal TyC Sports. Se investiga si la Comisión Directiva del Lobo vendió más de la capacidad autorizada y, por ello, se impidió que personas que tenían su entrada puedan acceder.

Uno de los que se expresó sobre el escándalo fue el intendente de La Plata, Julio Garro, quien en una entrevista a TN confirmó que el problema empezó por “la gente que quedó afuera de la cancha” y dijo no entender porque no se utilizó el Estadio Único teniendo en cuenta la importancia del partido porque ambos clubes están peleando por el título. Y agregó: “Esto no es culpa de Gimnasia ni de Boca, vivimos en una sociedad con mucha violencia. Esto tiene que ver con planificar para que las cosas salgan mejor. Esto está fresco, siempre puede haber un inadaptado, pero un espectáculo que podía ser muy bueno se afecta por inconvenientes fuera de la cancha”.

Los hinchas de Gimnasia ingresaron a la cancha para alejarse del gas lacrimógeno producto de la represión Captura de pantalla

El choque entre el Lobo y el xeneize era el último de la fecha 23, que arrancó el lunes con el empate entre Rosario Central y Unión de Santa Fe 1 a 1. Teniendo en cuenta que por la proximidad del Mundial Qatar 2022 la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) programó fechas para el próximo fin de semana y entre semana -Gimnasia enfrenta a Banfield y San Lorenzo y Boca a Aldosivi y Sarmiento-, es una incógnita cuando seguirá el duelo, en caso de que así lo resuelva el Tribunal de Disciplinas. Una alternativa que se analiza es desarrollarlo el viernes al mediodía en un estadio a definir.

En lo más alto de la tabla de posiciones quedó Atlético Tucumán gracias a su victoria sobre Platense 2 a 1. El Decano llegó a los 44 puntos y el único que podía superarlo era el conjunto de Hugo Ibarra si derrotada al de Néstor Gorosito. Racing empató frente a Defensa y Justicia 3 a 3 en Florencio Varela y está tercero con 41.

Otro de los equipos que pelea el título y ganó es Huracán, que este jueves se impuso de local en el estadio Tomás Adolfo Ducó a Talleres de Córdoba 1 a 0. El Globo tiene 40 unidades, dos más que River que goleó a Estudiantes de La Plata 5 a 0 y está expectante y con chances de pelear por dar la vuelta olímpico hasta el final si se le dan algunos resultados.

Los resultados de la fecha 23 de la Liga Profesional

Próxima fecha

Noticia en desarrollo.

LA NACION

Temas Liga Profesional de Fútbol