Cuándo juega Gimnasia de La Plata vs. Boca por la Liga Profesional: día, hora y TV

En la recta final de la Liga Profesional 2022 hay dos partidos programados entre los cinco clubes que pelean por el título y uno de ellos es entre Gimnasia de La Plata y Boca Juniors quienes este jueves cerrarán la 23ª fecha, luego de que se presenten Atlético Tucumán, Racing y Huracán. El encuentro entre el líder y uno de los ubicados en la cuarta ubicación lo arbitrará Hernán Mastrángelo y se jugará desde las 21.30 y lo transmitirá en vivo TNT Sports.

Será la primera vez que el Lobo y el xeneize se crucen este año, porque no fueron rivales en la Copa de la Liga Profesional. El último antecedente de un duelo entre sí fue en 2021, por la Liga Profesional en la Bombonera, y se impuso el visitante 1 a 0 con gol de Luis ‘Pulga’ Rodríguez de penal.

Gimnasia vs. Boca

Liga Profesional - Fecha 23

Día : Jueves.

: Jueves. Horario : 21.30.

: 21.30. TV : TNT Sports.

: TNT Sports. Streaming: No hay.

El conjunto de Néstor ‘Pipo’ Gorosito llega de capa caída, con dos derrotas y un empate en los últimos tres juegos luego de haber alcanzado la cima de la tabla de posiciones. Aún así, se mantiene a cinco unidades de su rival de turno y con grandes chances de cortar su sequía de títulos. El entrenador no podrá contar con Matías Miranda, quien en un entrenamiento sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.

Hugo Ibarra, por su parte, no concentró otra vez a Nicolás Figal y Marcos Rojo porque no se recuperaron de sus sendas lesiones y a Luis Vázquez a raíz de que fue expulsado en el triunfo contra Vélez. Luca Langoni se hizo estudios ente semana y preocupó, pero está a disposición. El elenco del barrio porteño de la Boca consiguió siete victorias en los últimos ocho juegos y, aunque no demuestra un buen juego, es el principal candidato al título.

Los pronósticos de las apuestas ubican como favorito al triunfo al visitante, con un tope de cuota de 2.75 por cada peso, dólar o euro invertido. Su derrota. es decir una victoria del local, paga un poco más, aunque no demasiado: 3.12. El empate cotiza a 2.95.

LA NACION

