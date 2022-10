Primera Nacional: así se define el segundo ascenso a la Liga Profesional, con el Reducido

Belgrano de Córdoba celebró este lunes por la noche, luego de ganarle en el estadio Mario Alberto Kempes a Chacarita 3 a 0, su título en la Primera Nacional y ascenso a la Liga Profesional, la máxima categoría del fútbol argentino de la que se fue en 2019. A falta de una jornada para concluir el certamen, la nueva atracción es saber quién se quedará con el Reducido y obtendrá el segundo boleto a la primera división.

Del segundo al 13° puesto pasarán a la próxima instancia, con la ventaja para que que sea escolta del Pirata de iniciar los cruces en semifinales y el tercero, en los cuartos de final. El resto empieza desde octavos. Los equipos se irán eliminado en cruces y el ganador subirá de categoría.

Con un partido por delante, segundo está Instituto, que ayer perdió con Deportivo Morón 1 a 0, con 65 unidades. De mantener esa ubicación -en la última fecha recibe a Deportivo Madryn- iniciará el Reducido en semifinales y como principal favorito al segundo ascenso. Quienes pueden arrebatarle ese lugar son Gimnasia de Mendoza, tercero con 64 unidades, y San Martín de Tucumán, cuarto con 63.

El resto de los clubes que están en la próxima etapa y la jugarán desde octavos de final son All Boys, Almagro, Chaco For Ever, Estudiantes de Río Cuarta, Defensores de Belgrano, Estudiantes de Buenos Aires, Independiente Rivadavia y Morón. Resta definirse el último cupo y será para Deportivo Riestra (51) o San Martín de San Juan (48).

Los partidos de la última fecha

En la parte baja de la tabla de posiciones hay tres equipos con posibilidades de tomar los dos descensos. El más comprometido es Santamarina de Tandil, último con 26 puntos. Por delante está Sacachispas con 27 y ambos dependen del resultado que hoy logre Tristán Suárez en su visita a Flandria, ya salvado, en el cierre de la 36ª fecha. Si el Tambero le gana al Canario, Santamarina y Sacachispas bajarán de división.