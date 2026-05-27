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Independiente del Valle venció por 1-0 a Rosario Central, por la Copa Libertadores 2026

El encuentro integró una nueva fecha del principal certamen continental; todo lo que hay que saber

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Independiente del Valle y Rosario Central disputaron uno de los encuentros de la jornada de la Copa Libertadores
Independiente del Valle y Rosario Central disputaron uno de los encuentros de la jornada de la Copa Libertadores

Independiente del Valle venció por 1-0 a Rosario Central como local, en un partido correspondiente a la Copa Libertadores 2026. Para Independiente del Valle el gol fue marcado por Sornoza . El cotejo se disputó en el estadio Estadio Banco Guayaquil.

La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Independiente del Valle y Rosario Central en la tabla de posiciones, tras la fecha 6

Cómo se disputa la Copa Libertadores en 2026

La CONMEBOL Copa Libertadores es el torneo más prestigioso del fútbol sudamericano a nivel de clubes. Participan más de 40 equipos que representan a las principales ligas del continente. El certamen comienza con una fase preliminar compuesta por tres rondas eliminatorias, en las que distintos equipos buscan acceder a la fase de grupos.

En esta fase principal, 32 equipos se dividen en ocho grupos de cuatro integrantes, donde se enfrentan en partidos de ida y vuelta (local y visitante). Los dos mejores de cada grupo avanzan a octavos de final, instancia a partir de la cual la competencia continúa con eliminatorias directas de ida y vuelta (octavos, cuartos y semifinales) hasta llegar a la gran final, que se disputa a partido único en una sede definida. En la edición 2026, la definición se jugará el 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, donde se consagrará al campeón de América.

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