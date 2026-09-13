Inter Miami CF empató 2-2 con Nashville SC, por la MLS

El encuentro se disputó el 12 de septiembre de 2026 a las 20.30 en el Nu Stadium, con el arbitraje de Guido Gonzales Jr. En un partido vibrante, Inter Miami CF y Nashville SC no lograron sacarse ventajas y sellaron un empate 2-2. A los 4 minutos, Sam Surridge marcó el primer gol tras asistencia de Andy Nájar. Luego, a los 19 minutos, Reed Baker-Whiting anotó en propia puerta para igualar el marcador. En el complemento, a los 62 minutos, Lionel Messi marcó el segundo gol tras asistencia de Rodrigo De Paul, pero finalmente a los 91 minutos, Sam Surridge sentenció el resultado final.

Desarrollo y cambios tácticos

Ambos equipos plantearon esquemas diferentes: Inter Miami CF se dispuso con un 4-3-3, mientras que Nashville SC optó por un 4-2-3-1. A medida que el reloj avanzaba, los entrenadores buscaron soluciones en el banco. A los 66 minutos, Inter Miami CF realizó cambios obligados por lesión y tácticos, ingresando Facundo Mura por Ian Fray y Matías Galarza por Telasco Segovia. Por el lado de la visita, Nashville SC renovó sus piezas con los ingresos de Elias Saad, Daniel Lovitz, Edvard Tagseth, Bryan Acosta y Shak Mohammed en distintos momentos de la segunda mitad.

Disciplina y tarjetas

El juego se tornó físico y disputado, lo que derivó en varias amonestaciones. En el local, Fricio Caicedo recibió una tarjeta amarilla a los 40 minutos, seguido por Germán Berterame a los 85 y Matías Galarza a los 89 por pérdida de tiempo. En la visita, Alex Muyl fue amonestado a los 8 minutos y Maxwell Woledzi a los 42 minutos, ambos por faltas reiteradas.

Estadísticas del encuentro

El dominio de la posesión fue para Inter Miami CF con un 62,4% frente al 37,6% de Nashville SC. A pesar de la mayor tenencia del local, la efectividad de la visita fue notable en sus llegadas. En cuanto a los remates, Inter Miami CF disparó 14 veces (5 al arco), mientras que Nashville SC generó 18 ocasiones, logrando 3 disparos a puerta. En los tiros de esquina, el local sumó 5 frente a los 3 de la visita.