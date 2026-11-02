Inter Miami CF venció 2-1 a New England Revolution, por la MLS 2026

El encuentro se disputó el 1 de noviembre de 2026 a las 21.00 en el Gillette Stadium, con el arbitraje de Serhii Boiko. En un compromiso correspondiente a la jornada 34 de la MLS, Inter Miami CF logró imponerse por 2-1 ante New England Revolution.

Acciones destacadas y goles

El marcador se abrió a los 53 minutos, cuando Dániel Gazdag marcó el primer gol para New England Revolution tras la asistencia de Ilay Feingold. Sin embargo, la reacción de la visita llegó en la segunda mitad: a los 69 minutos, Germán Berterame marcó el gol del empate tras asistencia de Lionel Messi. Finalmente, a los 83 minutos, el propio Lionel Messi puso cifras definitivas al marcador tras una asistencia de Telasco Segovia.

Movimientos tácticos

El desarrollo del juego estuvo marcado por la intensidad y los cambios realizados por ambos cuerpos técnicos. En Inter Miami CF, a los 63 minutos ingresaron Matías Galarza y Sergio Reguilón, mientras que a los 71 minutos hizo su aparición Luis Suárez. Por el lado de New England Revolution, el entrenador buscó alternativas con los ingresos de Alhassan Yusuf a los 76 minutos, Luca Langoni a los 85 y Diego Fagúndez sobre el final del encuentro.

Disciplina y cierre

El encuentro también dejó un saldo de amonestaciones debido a la fricción en el juego. Por parte de New England Revolution, Luca Langoni recibió una tarjeta amarilla a los 95 minutos. En la vereda de enfrente, Inter Miami CF registró amonestaciones para Gonzalo Luján (24'), Matías Galarza (74') y Telasco Segovia (84').