Internacional empató 1-1 con Flamengo, por el Brasileirao Serie A 2026

Internacional y Flamengo igualaron 1-1 en un encuentro correspondiente a la jornada 21. El partido se disputó el 29 de julio de 2026, a las 19.30, en el Estadio Beira-Rio y contó con el arbitraje de Matheus Delgado Candançan.

El desarrollo de los goles y las tácticas

Ambos equipos propusieron esquemas tácticos distintos desde el inicio. Internacional se paró con una formación 3-4-2-1, mientras que Flamengo eligió un 4-2-3-1. A los 27 minutos, Vitor Hugo, Naum dos Santos marcó el primer gol para poner en ventaja a Internacional. La igualdad llegó en la etapa complementaria: a los 79 minutos, Samuel, Dias Lino anotó el empate definitivo tras la asistencia de Bruno Henrique, Pinto.

Estadísticas parejas pese al dominio de la pelota

El análisis estadístico muestra un desarrollo particular. A pesar de que Flamengo controló el trámite con un abrumador 73% de posesión frente al 27% de Internacional, la cantidad de llegadas estuvo completamente equilibrada. Internacional registró 16 tiros totales contra 14 de Flamengo, y ambos conjuntos sumaron exactamente 5 tiros a puerta, generando peligro limitado desde las esquinas con 2 tiros de esquina para Internacional y 3 para Flamengo.

Movimientos en los bancos y amonestados

Durante la segunda mitad, los entrenadores buscaron cambiar el rumbo del partido. Flamengo realizó modificaciones desde el reinicio, como los ingresos de Danilo Luiz, da Silva y Erick, Pulgar. Por el lado de Internacional, a los 68 minutos el técnico movió el banco: ingresó Paulo Lucas, Santos de Paula por Bruno Henrique, Corsini, y José Carlos, Ferreira Júnior por Guillermo, Maripán. En cuanto a la disciplina, el duelo terminó con cuatro amonestados con tarjeta amarilla: Gabriel, Mercado en Internacional, y Vitor Eduardo, da Silva Matos, Erick, Pulgar y Nicolás, de la Cruz en Flamengo.