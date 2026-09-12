Internacional venció 2-1 a Chapecoense, por el Brasileirao Serie A 2026

El encuentro se disputó el 12 de septiembre de 2026 a las 17.00 en la Arena Condá, con el arbitraje de Flavio Rodrigues de Souza. Fue un partido intenso donde Internacional logró sumar de a tres frente a Chapecoense. A los 25 minutos, Bruno Henrique, Corsini marcó el primer gol tras asistencia de Johan, Carbonero. Posteriormente, a los 46 minutos, Maurício, Garcez de Jesus igualó parcialmente el marcador para el local tras una asistencia de Márcio Antônio, de Sousa Júnior. Finalmente, a los 67 minutos, Johan, Carbonero selló el 2-1 definitivo para la visita.

Desarrollo táctico y cambios

Ambos equipos presentaron propuestas diferenciadas desde el inicio: Chapecoense saltó al campo con un esquema 4231, mientras que Internacional apostó por un 4141. El técnico del equipo local buscó renovar energías en la segunda mitad con el ingreso de Yannick, Bolasie por Miguel, Carvalho a los 65 minutos, pero el control del mediocampo fue capitalizado por la visita. Por el lado de Internacional, a los 65 minutos, João Victor, Alves de Morais Francisco ingresó por Bruno Henrique, Corsini, buscando sostener la ventaja obtenida.

Análisis estadístico

Las estadísticas finales reflejan una gran diferencia en la tenencia de la pelota, aunque el resultado favoreció al equipo con menor posesión. Chapecoense registró un 63,2% de posesión frente al 36,8% de Internacional. En cuanto a la vocación ofensiva, el local generó 13 tiros contra 4 del visitante. Ambos equipos mostraron una eficacia similar en sus ataques directos, logrando 2 tiros a puerta cada uno durante el transcurso del encuentro.

Disciplina y cierre

El partido estuvo marcado por una alta exigencia física y fricción en la mitad de la cancha, lo que derivó en una importante cantidad de amonestaciones. Por Chapecoense, vieron la tarjeta amarilla Márcio Antônio, de Sousa Júnior, Eduardo Vinícius, Domachowski, Camilo, Reijers de Oliveira y Yannick, Bolasie. En tanto, por el lado de Internacional, fueron amonestados Johan, Carbonero, João Victor, Alves de Morais Francisco y Bruno, Gomes da Silva Clevelário. La victoria permite a Internacional llevarse los tres puntos de un escenario complicado como la Arena Condá.