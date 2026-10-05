Irlanda del Norte empató 0-0 con Georgia, por la Liga de Naciones

En una jornada marcada por la intensidad defensiva, Irlanda del Norte y Georgia igualaron 0-0 este 5 de octubre de 2026. El encuentro, disputado a las 15.45 en el Clearer Twist National Stadium at Windsor Park, contó con el arbitraje de Sebastian Gishamer. Ambos equipos buscaron romper el cero durante todo el cotejo, pero la falta de precisión en los metros finales impidió que el marcador se moviera.

Desarrollo táctico y cambios

Ambos conjuntos presentaron esquemas distintos, con Irlanda del Norte apostando por un 3-4-2-1 y Georgia optando por un 4-2-3-1. El compromiso fue muy disputado y el desgaste físico obligó a numerosas modificaciones: a los 65 minutos, Georgia buscó mayor frescura con el ingreso de Giorgi Chakvetadze y Nodar Lominadze. Por su parte, el entrenador local respondió a los 74 minutos moviendo el banco con las entradas de Josh Magennis y Kieran Morrison en busca de mayor peso ofensivo. El juego se vio condicionado por la disciplina, donde Georgia acumuló tarjetas amarillas para Giorgi Kochorashvili, Nodar Lominadze, Irakli Yegoian y Giorgi Tsitaishvili en un intento por contener los avances locales.

Dominio y estadísticas

A pesar de la paridad en el resultado, los números del encuentro reflejaron una superioridad en la tenencia por parte de Georgia, que registró un 62,2% de posesión frente al 37,8% de Irlanda del Norte. No obstante, fueron los locales quienes generaron más peligro frente al arco rival: Irlanda del Norte remató 15 veces, con 5 disparos a puerta y 8 tiros de esquina, contra los 7 remates y solo 2 a portería de la visita.

Análisis final

El empate sin goles deja a ambos seleccionados con sensaciones encontradas tras la fecha 4 de la fase de grupos. Si bien Irlanda del Norte logró imponer su ritmo ofensivo y generar mayor volumen de juego en campo contrario, la solidez defensiva georgiana fue suficiente para repartir los puntos. Este resultado mantiene la expectativa abierta en el grupo de cara a los próximos desafíos del certamen.