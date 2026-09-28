Irlanda del Norte empató 0-0 con Hungría, por la Liga de Naciones 2026

En una jornada marcada por la paridad, Irlanda del Norte y Hungría igualaron 0-0 este 28 de septiembre de 2026. El encuentro, que comenzó a las 15.45, se disputó en el Clearer Twist National Stadium at Windsor Park bajo el arbitraje de Ricardo de Burgos Bengoetxea.

Desarrollo táctico y disciplina

Ambos equipos plantearon esquemas distintos: Irlanda del Norte optó por una formación 3-4-2-1, mientras que Hungría se presentó con un 4-2-3-1. El juego se vio interrumpido por constantes infracciones, lo que derivó en un gran número de tarjetas amarillas para Ethan Galbraith, Isaac Price, Jamie Donley y Shea Charles por el lado local, así como para Áron Csongvai y Willi Orbán en la visita. En cuanto a las variantes, el entrenador húngaro debió realizar un cambio temprano a los 34 minutos por la lesión de Bendegúz Bolla, quien fue reemplazado por Attila Osváth.

Análisis estadístico

El dominio de la posesión fue claramente para Hungría, que controló el balón en un 63,8% frente al 36,2% de Irlanda del Norte. A pesar de la superioridad en la tenencia, el conjunto húngaro solo pudo concretar 1 remate a puerta sobre un total de 13 intentos. Por el contrario, los locales fueron más directos al arco, registrando 3 tiros a puerta de sus 10 llegadas totales, aunque sin éxito en la red.

Gestión de banquillo

La intensidad física y el desgaste obligaron a los técnicos a agotar sus opciones de recambio en el complemento. Irlanda del Norte buscó frescura ofensiva con el ingreso de Dion Charles y Josh Magennis sobre el tramo final, mientras que Hungría movió sus piezas con las entradas de Alex Tóth, Donát Bárány, Milán Vitális y Milán Tóth para intentar romper la igualdad en un cotejo que se cerró sin emociones en el marcador.