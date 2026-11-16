Islandia venció 3-0 a Luxemburgo, por la Liga de Naciones

En el estadio Laugardalsvöllur, el partido se llevó a cabo el 16 de noviembre de 2026 a las 14.00, bajo el arbitraje de Marian Barbu. En un encuentro dominante para el conjunto local, Islandia superó con claridad a Luxemburgo por un marcador final de 3-0. A los 25 minutos, Brynjólfur Willumsson abrió el marcador. Poco después, a los 37 minutos, Andri Gudjohnsen amplió la ventaja mediante un gol de penal. Finalmente, a los 50 minutos, Mikael Ellertsson sentenció el resultado tras una asistencia de Orri Óskarsson.

Desarrollo táctico y cambios clave

Ambos equipos plantearon esquemas distintos: Islandia optó por una formación 4-2-3-1, mientras que Luxemburgo se dispuso con un 3-1-4-2. La superioridad de los locales quedó reflejada en la capacidad de refrescar el equipo en la segunda mitad. A los 45 minutos, el entrenador de Islandia movió el banco con el ingreso de Gylfi Sigurdsson por Hákon Haraldsson y de Kristian Hlynsson por Andri Gudjohnsen. Posteriormente, a los 64 minutos, ingresaron Jón Dagur Thorsteinsson por Mikael Ellertsson y Aron Gunnarsson por Hjörtur Hermannsson, buscando mantener el control del ritmo de juego.

Dominio estadístico

El dominio de Islandia fue absoluto en las métricas de ataque. El equipo generó 25 tiros frente a apenas 4 de Luxemburgo, logrando una precisión que le permitió anotar tres tantos. Además, el conjunto local mantuvo una posesión del 58,7%, controlando los tiempos del partido a pesar de los intentos de reacción visitante, que realizó múltiples sustituciones en la segunda parte, como el ingreso de Eldin Dzogovic y Miguel Gonçalves a los 66 minutos, sin lograr revertir la tendencia.

Cierre de la jornada

Con un registro de 9 corners contra 3 de la visita, Islandia ratificó su superioridad en el terreno de juego, cerrando su participación en esta jornada del grupo C4 con un triunfo contundente. La solidez defensiva, que evitó recibir goles, junto a la contundencia de sus atacantes, le permitió al conjunto local sellar una victoria indiscutible ante su público, cerrando así las acciones correspondientes a la instancia de grupos de la competición.