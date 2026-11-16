Islas Feroe venció 1-0 a Moldavia, por la Liga de Naciones 2026

El encuentro se disputó el 16 de noviembre de 2026 a las 12.00 en el estadio Tórsvøllur, con el arbitraje de Enea Jorgji. En un compromiso correspondiente a la jornada 6 de la Liga de Naciones, Islas Feroe logró imponerse por 1-0 frente a Moldavia. A los 24 minutos, Áki Samuelsen marcó el primer gol del partido, sellando así la diferencia definitiva en el marcador.

En cuanto a las propuestas tácticas, ambos equipos presentaron esquemas distintos: Islas Feroe se paró con un 3-4-3, mientras que Moldavia optó por una formación 3-4-2-1. A lo largo del complemento, los entrenadores buscaron variantes desde el banco para modificar el rumbo de las acciones. A los 60 minutos, Islas Feroe movió sus piezas con el ingreso de Jákup Andreasen por Jóannes Bjartalíd, buscando mayor frescura en el mediocampo. Por su parte, Moldavia realizó una triple sustitución en el entretiempo para intentar revertir el resultado, incluyendo el ingreso de Vadim Rata, Mihail Stefan y Victor Stîna.

El trámite del encuentro se vio reflejado en las estadísticas finales. A pesar de que Moldavia tuvo una mayor posesión del balón con un 56,8% frente al 43,2% de Islas Feroe, fueron los locales quienes demostraron mayor ambición ofensiva. Islas Feroe generó un total de 22 disparos, de los cuales 5 fueron a portería, mientras que Moldavia registró 11 remates con la misma cantidad de aciertos al arco.

El aspecto disciplinario también fue protagonista en el estadio Tórsvøllur, donde se mostraron tarjetas amarillas para ambos bandos:

Áki Samuelsen recibió una amonestación a los 72 minutos por una falta.

recibió una amonestación a los 72 minutos por una falta. Nichita Motpan vio la tarjeta amarilla a los 27 minutos.

vio la tarjeta amarilla a los 27 minutos. Victor Stîna fue amonestado a los 85 minutos.

Además, Islas Feroe dominó el juego aéreo y posicional desde los tiros de esquina, obteniendo 9 córners a favor contra apenas 3 de la visita, consolidando así su ventaja mínima en este cierre de jornada.