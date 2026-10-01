Israel empató 0-0 con Kosovo, por la Liga de Naciones

El encuentro se disputó el 1 de octubre de 2026 a las 15.45 en el Nagyerdei Stadium, con el arbitraje de Radu Marian Petrescu. En un compromiso correspondiente a la jornada 3 de la Liga de Naciones, los seleccionados de Israel y Kosovo no lograron sacarse diferencias y terminaron igualando 0-0 en un trámite sumamente cerrado.

Desarrollo táctico y movimientos

Ambos equipos plantearon una estructura táctica idéntica con un 3-4-2-1, priorizando el orden defensivo sobre la audacia ofensiva. Durante la segunda etapa, los entrenadores buscaron romper la paridad desde el banco de suplentes. A los 69 minutos, el técnico de Israel movió el banco con el ingreso de Dor Turgeman por Tai Baribo y Ilay Feingold por Liel Abada, mientras que a los 77 minutos Eli Dasa debió reemplazar a Anan Khalaili por una lesión. Por el lado de Kosovo, a los 69 minutos, ingresó Milot Rashica por Albion Rrahmani, buscando mayor profundidad en los metros finales, sumado al ingreso de Edon Zhegrova a los 77 minutos.

Análisis estadístico

El dominio del balón fue ligeramente superior para Kosovo, que registró un 54,7% de posesión frente al 45,3% de Israel. A pesar de la tenencia, la eficacia en la creación fue escasa para ambos bandos. Kosovo fue más insistente al registrar 17 tiros totales, aunque solo 3 fueron dirigidos a portería, igualando la cifra de 3 tiros a puerta que consiguió Israel, equipo que apenas logró concretar 10 remates en total durante todo el cotejo.

Datos complementarios

En el rubro de la pelota parada, Kosovo obtuvo una mínima ventaja con 5 corners a su favor contra los 4 que dispuso Israel. El encuentro, perteneciente al grupo B3, reflejó la paridad competitiva de esta fase de la Liga de Naciones, donde la falta de contundencia en los últimos metros terminó por sellar un reparto de puntos que deja el panorama abierto para el resto de la competencia.