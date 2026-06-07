Italia perdió por 0-1 ante Grecia, en un amistoso internacional 2026

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Un duelo parejo definido por detalles en la jornada 1 del amistoso internacional; los detalles que hay que saber
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El encuentro se disputó el 7 de junio de 2026 a las 16.02 en el Pankritio Stadium, con el arbitraje de Yigal Frid. En un compromiso disputado bajo una intensa dinámica, Italia logró imponerse por la mínima diferencia ante Grecia gracias a una temprana ventaja que supo defender hasta el pitazo final.
El gol que definió el trámite
La diferencia en el marcador llegó a los 18 minutos, cuando Francesco Pio Esposito marcó el único gol del partido tras una precisa asistencia de Jeff Ekhator. Ambos equipos dispusieron de una estructura táctica idéntica, presentando un 3-4-2-1 que buscó cerrar los caminos en el mediocampo y explotar las bandas, aunque fue el conjunto visitante quien se mostró más efectivo en la capitalización de sus oportunidades.
Disciplina y complicaciones
El desarrollo del juego estuvo marcado por la rigurosidad disciplinaria. Italia sufrió complicaciones tras la expulsión de Luca Reggiani a los 67 minutos por una infracción de último hombre, lo que obligó al equipo a replegarse en el último tramo. Previamente, Luca Lipani y Honest Ahanor habían sido amonestados por faltas en la primera mitad, mientras que Costantino Favasuli también recibió una tarjeta amarilla hacia el final del cotejo por pérdida de tiempo.
Análisis estadístico del encuentro
A pesar de la derrota, el conjunto local exhibió una mayor tenencia de la pelota, registrando una posesión del 57,6% frente al 42,4% de Italia. En cuanto al volumen de ataque, Grecia generó 12 tiros contra los 10 de la visita, aunque la falta de puntería fue determinante, ya que solo lograron exigir al portero rival en una oportunidad, comparado con los 3 remates a puerta del ganador. Los números finales del partido fueron:
- Tiros al arco: Grecia 1 - 3 Italia
- Corners: Grecia 2 - 3 Italia
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