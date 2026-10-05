Italia venció 3-1 a Turquía, por la Liga de Naciones

En una jornada vibrante disputada el 5 de octubre de 2026, Italia recibió a Turquía en el estadio Renato Dall'Ara desde las 15.45. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Liga de Naciones, contó con el arbitraje de Szymon Marciniak, quien dirigió las acciones de un partido que terminó con victoria para el conjunto local por 3-1.

El marcador se abrió a los 26 minutos, cuando Gianluca Scamacca marcó el 1er gol para Italia. Tras el descanso, Turquía logró igualar momentáneamente a los 61 minutos por intermedio de Aral Simsir, tras una asistencia de Eren Elmali. Sin embargo, la respuesta italiana fue inmediata: a los 64 minutos, Riccardo Calafiori anotó el 2do gol luego de una asistencia de Nicolò Barella. Finalmente, a los 87 minutos, Francesco Pio Esposito sentenció el 3-1 tras una asistencia de Alessandro Romano. En cuanto a las tácticas, Italia dispuso un esquema 433 mientras que Turquía optó por un 3421.

Cambios y disciplina

El encuentro presentó varios movimientos tácticos que alteraron el ritmo del juego. A los 56 minutos, el entrenador de Italia realizó modificaciones clave: ingresaron Francesco Pio Esposito, Riccardo Calafiori y Michael Kayode. Por el lado de Turquía, los ingresos de Bartug Elmaz y Kerem Aktürkoglu buscaron cambiar el rumbo sin éxito. El rigor defensivo fue castigado con amarillas para Gianluca Scamacca, Matteo Ruggeri, Zeki Çelik y Abdülkerim Bardakci.

Análisis estadístico

A pesar de que Turquía dominó la posesión con un 55,3% frente al 44,7% de Italia, la contundencia fue propiedad del conjunto local. Italia registró 15 disparos totales con 6 al arco, mientras que Turquía intentó en 14 ocasiones con 5 remates directos. En la faceta de juego aéreo y presión, los visitantes fueron más insistentes desde la esquina, acumulando 9 tiros de esquina contra los 3 ejecutados por los italianos.