Japón venció 3-1 a Uruguay, en un amistoso internacional 2026

El encuentro se disputó el 24 de septiembre de 2026 a las 07.05 en el Miyagi Stadium, con el arbitraje de Alex King. Japón logró quedarse con la victoria tras un desenlace electrizante ante Uruguay. A los 11 minutos, Kuryu, Matsuki marcó el 1er gol tras asistencia de Keito, Nakamura. Posteriormente, a los 42 minutos, Maxi, Araújo igualó el marcador para la visita. Ya sobre el cierre, Kento, Shiogai anotó a los 92 minutos y Ayase, Ueda sentenció el 3-1 definitivo a los 96 minutos tras asistencia de Junya, Ito.

El desarrollo táctico y los cambios

Ambos equipos presentaron propuestas diferenciadas desde el inicio: Japón apostó a un sistema 3-4-2-1, mientras que Uruguay se paró con un 4-4-2. En la segunda mitad, los entrenadores movieron el banco para buscar frescura. Por el lado de Japón, a los 63 minutos, ingresó Ayase, Ueda por Daizen, Maeda, mientras que Uruguay buscó respuestas a los 68 minutos con el ingreso de Giorgian, de Arrascaeta en lugar de Federico, Viñas.

Disciplina y tensión

El juego estuvo marcado por la intensidad, lo que derivó en varias amonestaciones. Por parte de Japón, vieron la tarjeta amarilla Hiroki, Ito (66') y Ayumu, Seko (72'). En el conjunto de Uruguay, fueron amonestados Rodrigo, Bentancur (74') y José María, Giménez (92'). La presión de los minutos finales fue determinante para que los locales consiguieran quebrar la paridad.

Cierre del amistoso

En el balance de este amistoso internacional, Japón capitalizó mejor sus oportunidades en el tiempo de descuento, demostrando mayor eficacia ofensiva frente a un Uruguay que no pudo sostener el empate hasta el silbatazo final. Con esta victoria, el conjunto japonés cierra de manera positiva su participación en esta jornada 1 del calendario internacional de 2026.