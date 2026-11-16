Kazajistán empató 2-2 con Eslovaquia, por la Liga de Naciones

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Se midieron en un duelo donde repartieron puntos en la jornada 6 del certamen de la Liga de Naciones; los detalles que hay que saber
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En una jornada vibrante disputada el 16 de noviembre de 2026 en el Astana Arena, Kazajistán y Eslovaquia igualaron 2-2 en un encuentro correspondiente a la jornada 6 de la Liga de Naciones. El partido, que contó con el arbitraje de Aliyar Aghayev, comenzó a las 12.00 y mostró una paridad absoluta en el desarrollo del juego.
El marcador se abrió a los 29 minutos, cuando Islam Chesnokov marcó el primer gol para Kazajistán tras una asistencia de Galymzhan Kenzhebek. Ya en el segundo tiempo, Eslovaquia reaccionó y a los 56 minutos, Róbert Bozeník anotó el primer tanto visitante tras asistencia de Dávid Krcík. Poco después, a los 65 minutos, Yan Vorogovskiy volvió a poner en ventaja a los locales luego de otra asistencia de Galymzhan Kenzhebek, hasta que en el último suspiro, a los 95 minutos, Adrián Kaprálik selló el 2-2 definitivo para Eslovaquia.
En cuanto a las formaciones, ambos equipos presentaron propuestas tácticas contrastantes: Kazajistán se plantó con un esquema 3-4-2-1, mientras que Eslovaquia optó por un 4-3-3 para buscar el protagonismo ofensivo.
El desarrollo táctico se vio reflejado en las estadísticas, donde Eslovaquia dominó la tenencia de la pelota con un 65% de posesión frente al 35% de Kazajistán. A pesar del dominio territorial visitante, el equipo local fue más incisivo al momento de atacar, registrando 17 tiros totales contra los 16 de su rival.
La precisión en los metros finales fue un factor determinante, con Kazajistán acumulando 5 remates a puerta y Eslovaquia logrando 4. El encuentro también se caracterizó por la intensidad física y la fricción, lo que derivó en un alto número de amonestaciones: Nuraly Alip, Arsen Ashirbek, Islam Chesnokov y Adilbek Zhumakhanov fueron amonestados para el local, mientras que Ivan Mesík, Peter Pokorny, Ludovit Reis y Artur Gajdos vieron la tarjeta amarilla en el conjunto visitante.
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