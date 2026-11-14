Kosovo empató 0-0 con Israel, por la Liga de Naciones 2026

El encuentro entre Kosovo e Israel se disputó el 14 de noviembre del 2026 a las 11.00 en el Stadiumi Fadil Vokrri. El partido, correspondiente a la jornada 5 de la Liga de Naciones, finalizó con un empate sin goles bajo el arbitraje de Ivan Kruzliak.

Desarrollo y disciplina táctica

Ambos seleccionados saltaron al campo de juego con un esquema táctico idéntico, utilizando una formación 5-4-1. A pesar de los intentos, el marcador permaneció inalterado durante todo el compromiso. El rigor defensivo fue protagonista, derivando en diversas amonestaciones: en el equipo local, Veldin Hodza vio la tarjeta amarilla a los 19 minutos y terminó siendo expulsado tras recibir una segunda amonestación a los 65 minutos. Por el lado de la visita, fueron amonestados Eli Dasa, Ilay Feingold, Omri Gandelman y Raz Shlomo.

Movimientos estratégicos

Los entrenadores buscaron variantes para romper la paridad en el complemento. Por parte de Kosovo, a los 68 minutos ingresaron Baton Zabërgja y Fisnik Asllani en reemplazo de Milot Rashica y Vedat Muriqi, mientras que sobre el final, a los 82 minutos, Dion Kacuri sustituyó a Edon Zhegrova. Israel también movió sus piezas: a los 62 minutos entraron Omri Gandelman e Ilay Feingold, seguidos por los ingresos de Dor Turgeman a los 70 y Yarden Shua a los 76 minutos.

Estadísticas del encuentro

Al analizar las métricas del duelo, Kosovo mostró mayor intención ofensiva con 16 disparos totales, aunque solo 3 fueron al arco, mientras que Israel registró 6 remates con 3 a puerta. La posesión de la pelota favoreció levemente a la visita con un 54%, frente al 46% de Kosovo. En cuanto a la generación de peligro desde el tiro de esquina, el equipo local dominó con 7 corners contra 2 de su rival, reflejando el trámite equilibrado y disputado en el recinto de Pristina.