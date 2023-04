La fecha 11 de la Liga Profesional 2023: días, horarios, TV y árbitros de todos los partidos

escuchar

La Liga Profesional 2023 no cesa su curso y para esta semana, sin actividad por las copas Libertadores y Sudamericana, se programó la undécima fecha del fixture entre el martes 11 de abril y el jueves 13. Entre los 14 partidos sobresale el clásico San Lorenzo vs. Boca Juniors, que se jugará el miércoles en el Nuevo Gasómetro con arbitraje de Facundo Tello.

El líder de la tabla de posiciones, River Plate, recibirá en el estadio Monumental a Gimnasia de La Plata con el objetivo de lograr su sexta victoria en fila. Además juegan Racing vs. Newell’s, Rosario Central vs. Independiente e Instituto vs. Vélez, entre otros cotejos atractivos. La jornada se abrirá con Barracas Central vs. Platense y se cerrará con Tigre vs. Sarmiento.

El máximo artillero del certamen es Mateo Retegui (Tigre) con ocho goles. Lo sigue, con seis, Nicolás Fernández (Defensa y Justicia). El podio lo completan, con cinco cada uno, Matías Rojas (Racing), Pablo Vegetti (Belgrano) y Michael Santos (Talleres).

Cronograma de la fecha 11 de la Liga Profesional 2023

Martes 11 de abril

14.00 Barracas Central – Platense (TNT Sports)

Árbitro : Ariel Penel.

: Ariel Penel. Árbitro asistente 1 : Gerardo Lencina.

: Gerardo Lencina. Árbitro asistente 2 : Adrián Delbarba.

: Adrián Delbarba. Cuarto árbitro : Julio Barraza

: Julio Barraza VAR : Lucas Novelli.

: Lucas Novelli. AVAR: Gerardo Carretero.

19.00 Argentinos – Unión (TNT Sports)

Árbitro : Fernando Rapallini.

: Fernando Rapallini. Árbitro asistente 1 : Pablo Acevedo.

: Pablo Acevedo. Árbitro asistente 2 : Gisela Trucco.

: Gisela Trucco. Cuarto árbitro : José Carreras.

: José Carreras. VAR : Germán Delfino.

: Germán Delfino. AVAR: Juan Pablo Belatti.

21.30 Banfield – Defensa y Justicia (ESPN Premium)

Árbitro : Nicolás Lamolina.

: Nicolás Lamolina. Árbitro asistente 1 : Diego Bonfá.

: Diego Bonfá. Árbitro asistente 2 : Mariana De Almeida.

: Mariana De Almeida. Cuarto árbitro : Mauro Biasutto.

: Mauro Biasutto. VAR : Mauro Vigliano.

: Mauro Vigliano. AVAR: Gastón Suárez.

Tras rescatar un buen empate ante Vélez, Banfield buscará volver al triunfo de local Julián Álvarez - télam

21.30 Instituto – Vélez (TNT Sports)

Árbitro : Silvio Trucco.

: Silvio Trucco. Árbitro asistente 1 : Gabriel Chade

: Gabriel Chade Árbitro asistente 2 : Daniel Zamora.

: Daniel Zamora. Cuarto árbitro : José Díaz.

: José Díaz. VAR : Nazareno Arasa.

: Nazareno Arasa. AVAR: Diego Verlotta.

21.30 Central Córdoba – Lanús (ESPN Premium)

Árbitro : Fernando Echenique.

: Fernando Echenique. Árbitro asistente 1 : Cristian Navarro.

: Cristian Navarro. Árbitro asistente 2 : Iván Núñez.

: Iván Núñez. Cuarto árbitro : Nelson Bejas.

: Nelson Bejas. VAR : Héctor Paletta.

: Héctor Paletta. AVAR: Javier Uziga.

Miércoles 12 de abril

16.30 San Lorenzo – Boca (ESPN Premium)

Árbitro : Facundo Tello.

: Facundo Tello. Árbitro asistente 1 : Juan Pablo Belatti.

: Juan Pablo Belatti. Árbitro asistente 2 : José Castelli.

: José Castelli. Cuarto árbitro : Pablo Echavarría.

: Pablo Echavarría. VAR : Hernán Mastrángelo.

: Hernán Mastrángelo. AVAR: Maximiliano Del Yesso.

19.00 Belgrano – Huracán (TNT Sports)

Árbitro : Luis Lobo Medina.

: Luis Lobo Medina. Árbitro asistente 1 : Marcelo Bistocco.

: Marcelo Bistocco. Árbitro asistente 2 : Matías Bianchi

: Matías Bianchi Cuarto árbitro : Yamil Possi.

: Yamil Possi. VAR : Ariel Penel.

: Ariel Penel. AVAR: Diego Romero.

19.00 Racing – Newell’s (ESPN Premium)

Árbitro : Fernando Espinoza.

: Fernando Espinoza. Árbitro asistente 1 : Ezequiel Brailovsky

: Ezequiel Brailovsky Árbitro asistente 2 : Lucio Mendez.

: Lucio Mendez. Cuarto árbitro : Germán Delfino.

: Germán Delfino. VAR : Diego Abal.

: Diego Abal. AVAR: Julio Fernández.

Tras la derrota ante Gimnasia, Racing tiene que enfrentar a Newell's en el Cilindro de Avellaneda MARCO VAZQUEZ - PHOTOSPORT

21.30 Estudiantes – Atlético Tucumán (ESPN Premium)

Árbitro : Yael Falcón Pérez.

: Yael Falcón Pérez. Árbitro asistente 1 : Ariel Scime.

: Ariel Scime. Árbitro asistente 2 : Mario Bardina.

: Mario Bardina. Cuarto árbitro : Sebastián Zunino

: Sebastián Zunino VAR : Salomé Di Iorio.

: Salomé Di Iorio. AVAR: Darío Herrera.

21.30 Rosario Central – Independiente (TNT Sports)

Árbitro : Jorge Baliño.

: Jorge Baliño. Árbitro asistente 1 : José Savorani.

: José Savorani. Árbitro asistente 2 : Walter Ferreyra.

: Walter Ferreyra. Cuarto árbitro : Joaquín Gil.

: Joaquín Gil. VAR : Fernando Rapallini.

: Fernando Rapallini. AVAR: Lucas Germanotta.

Independiente no levanta cabeza en la Liga Profesional, donde solo ganó un partido JORGE MATIAS BARAVALLE

Jueves 13 de abril

14.00 Arsenal – Godoy Cruz (TNT Sports)

Árbitro : Rodrigo Rivero.

: Rodrigo Rivero. Árbitro asistente 1 : Mariano Altavista.

: Mariano Altavista. Árbitro asistente 2 : Lucas Ripoli.

: Lucas Ripoli. Cuarto árbitro : Javier Delbarba.

: Javier Delbarba. VAR : Leandro Rey Hilfer.

: Leandro Rey Hilfer. AVAR: Mariana De Almeida.

16.30 Colón – Talleres (ESPN Premium)

Árbitro : Sebastián Martínez.

: Sebastián Martínez. Árbitro asistente 1 : Facundo Rodríguez.

: Facundo Rodríguez. Árbitro asistente 2 : Hernán Vallejos.

: Hernán Vallejos. Cuarto árbitro : Andrés Gariano.

: Andrés Gariano. VAR : Yael Falcón Pérez.

: Yael Falcón Pérez. AVAR: Diego Bonfá.

19.30 River – Gimnasia (TNT Sports)

Árbitro : Darío Herrera.

: Darío Herrera. Árbitro asistente 1 : Maximiliano Del Yesso.

: Maximiliano Del Yesso. Árbitro asistente 2 : Damián Espinoza.

: Damián Espinoza. Cuarto árbitro : Edgardo Zamora.

: Edgardo Zamora. VAR : Jorge Baliño.

: Jorge Baliño. AVAR: Fabricio Llobet.

River Plate es el líder indiscutido de la Liga Profesional 2023 y lo reflejó en su última victoria contra Huracán Mauro Alfieri - LA NACIÓN

21.30 Tigre – Sarmiento (ESPN Premium)

Árbitro : Nicolás Ramírez.

: Nicolás Ramírez. Árbitro asistente 1 : Maximiliano Castelli.

: Maximiliano Castelli. Árbitro asistente 2 : Javier Callegari.

: Javier Callegari. Cuarto árbitro : Cristian Cernadas.

: Cristian Cernadas. VAR : Fernando Espinoza.

: Fernando Espinoza. AVAR: Pablo Echavarría.

Así se juega la Liga Profesional 2023

Del campeonato participan 28 clubes, entre ellos Belgrano e Instituto de Córdoba que ascendieron recientemente desde la Primera Nacional y se sumaron a Boca, River, Racing, San Lorenzo, Independiente, Vélez, Argentinos Juniors, Rosario Central, Defensa y Justicia, Huracán, Gimnasia y Estudiantes de La Plata; Arsenal, Tigre, Talleres, Central Córdoba de Santiago del Estero, Platense, Newell’s, Colón y Unión de Santa Fe; Lanús, Sarmiento de Junín, Atlético Tucumán, Barracas Central, Godoy Cruz y Banfield. Buenos Aires es la provincia que más equipos presenta con 11, por encima de la Ciudad de Buenos Aires que tiene siete. Santa Fe suma cuatro y Córdoba, 3.

Los equipos se enfrentan todos contra todos a una rueda y, tras 27 partidos, quien más puntos sume será el campeón y clasificará a la Copa Libertadores 2024. Teniendo en cuenta que la última jornada se jugará el primer fin de semana de agosto, son poco más de siete meses de competencia.

Para conformar el fixture se tuvieron en cuenta diversos factores: todos los clásicos son entre las fechas 3 y 25, es decir que no hay duelos históricos en las dos primeras ni dos últimas jornadas; River y Boca se cruzarán en la 15, tras superarse la primera mitad del torneo, por pedido de la televisión; y tanto Huracán, Newell’s como Unión fueron locales en sus clásicos contra San Lorenzo, Rosario Central y Colón, respectivamente, en el primer semestre para compensar que los disputaron de visitante la temporada anterior.

Los partidos se transmiten en vivo por ESPN Premium y TNT Sports. En ambos casos se requiere contratar el ‘pack fútbol’ para acceder a todos los encuentros del certamen por televisión o a través de la plataforma digital Star+. Ambos también se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play, aunque ello también exige ser cliente del cableoperador.

El clásico de Rosario entre Newell's y Central por la Liga Profesional terminó 0 a 0 Marcelo Manera

Luego de la Liga Profesional se disputará la Copa de la Liga Profesional. En ambos torneos los equipos suman puntos para una tabla anual de la que los tres primeros irán a la Libertadores del próximo año y del cuarto al noveno, a la Sudamericana. El último de esa clasificación, en tanto, descenderá junto con los dos planteles con peor promedio. En la tabla de “abajo” esta temporada se suman a los puntos logrados en las de 2021 y 2022 y se dividen por la cantidad de juegos disputados en esos tres calendarios.

La inversión en el orden de los torneos -en 2022 primero se desarrolló la Copa de la Liga Profesional y luego la Liga Profesional- es para facilitarle a los equipos que lleguen a instancias avanzadas de las Copas Libertadores y Sudamericana 2023 competir con menos exigencias de calendario. El máximo campeonato continental lo disputarán desde la etapa de grupos Boca, Racing, River, Argentinos Juniors y Patronato de Paraná como campeón de la Copa Argentina (pese a haber caído a la Primera Nacional) mientras que Huracán está en la tercera fase y enfrenta a Sporting Cristal de Perú -en la ida, de local, igualó 0 a 0-. La Sudamericana, en tanto, tendrá a Gimnasia y Estudiantes de La Plata; Defensa y Justicia, Tigre, Newell’s y San Lorenzo.

LA NACION

