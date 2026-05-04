Cuándo se juegan los octavos de final del Torneo Apertura 2026

La Liga Profesional (LPF) anunció este lunes el cronograma de partido de octavos de final del Torneo Apertura 2026, a pesar de que todavía restan confirmarse cuatro cruces y se definirán después de los tres partidos de la última fecha de la primera etapa que se desarrollan este lunes: Gimnasia de Mendoza vs. Defensa y Justicia; Vélez vs. Newell’s; y Estudiantes de Río Cuarto vs. Instituto de Córdoba.

Los ocho encuentros de la primera ronda de los playoffs se jugarán el próximo fin de semana en horarios a confirmar. Los cuatro cotejos de la parte alta del cuadro serán el domingo 10 de mayo: Estudiantes de La Plata vs. Racing; Rosario Central vs. Independiente; River Plate vs. San Lorenzo/Defensa y Justicia/Instituto de Córdoba; y Gimnasia de La Plata visitará a Vélez, en caso de que este sea el rival y no Boca porque ante esa variable el cotejo pasará al sábado. Ello solo se dará si el Fortín golea a Newell’s por más de siete goles.

Los choques de la parte baja del cuadro tendrán lugar el sábado 9 de mayo: Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Unión/San Lorenzo/Instituto/Defensa y Justicia; el clásico de Córdoba entre Talleres y Belgrano; Boca vs. Huracán, que en caso de tener que enfrentar a Vélez pasará a jugar el domingo; y Argentinos Juniors vs. Lanús.

Además, la LPF informó que los clubes que ganen sus respectivos duelos el sábado disputarán los cuartos de final el martes 12 mientras que los que se impongan en los cotejos del domingo, competirán en la siguiente etapa el miércoles 13.

El rival de Boca Juniors en octavos de final será, muy posiblemente, Huracán en la Bombonera JUAN MABROMATA - AFP

Cronograma de los octavos de final del Torneo Apertura 2026

(1A) Estudiantes de La Plata vs. Racing (8B) - Domingo 10 de mayo.

vs. - Domingo 10 de mayo. (4B) Rosario Central vs. Independiente (5A) - Domingo 10 de mayo.

vs. - Domingo 10 de mayo. (2B) River Plate vs. San Lorenzo (7A) - Domingo 10 de mayo.

vs. (7A) - Domingo 10 de mayo. (3A) Vélez vs. Gimnasia de La Plata (6B) - Domingo 10 de mayo.

vs. - Domingo 10 de mayo. (1B) Independiente Rivadavia vs. Unión (8A) - Sábado 9 de mayo.

vs. Unión (8A) - Sábado 9 de mayo. (4A) Talleres vs. Belgrano de Córdoba (5B) - Sábado 9 de mayo.

vs. - Sábado 9 de mayo. (2A) Boca vs. Huracán (7B) - Sábado 9 de mayo.

vs. - Sábado 9 de mayo. (3B) Argentinos Juniors vs. Lanús (6A) - Sábado 9 de mayo.

*En negrita, los equipos ya clasificados y sus posiciones definidas.

El cuadro de octavos de final del Torneo Apertura 2026, mientras se desarrolla la última fecha Canchallena

El Torneo Apertura 2026 tiene 15 equipos clasificados a octavos de final y queda disponible solo un lugar en el Grupo A que se define este lunes y será para Unión, Defensa y Justicia o Instituto. Aunque los juegos corresponden a la novena fecha, se trata de la última jornada porque se postergó en su momento raíz del paro del fútbol argentino y se trasladó al final del fixture, luego de la número 16.

De la zona A los clubes que accedieron a los playoffs son Estudiantes de La Plata como líder; Boca Juniors, Vélez Sarsfield, Talleres de Córdoba en el cuarto lugar, Independiente en el quinto, Lanús en el sexto y San Lorenzo. Queda un solo cupo y de momento es para el Tatengue, que espera por los resultados del Halcón de Florencio Varela y de la Gloria. Concluyeron su participación en certamen Platense, Gimnasia de Mendoza, Central Córdoba de Santiago del Estero, Newell’s y Deportivo riestra.

En el Grupo B está todo definido y los que se metieron en octavos en la última jornada fueron Huracán y Racing con el empate entre sí 0 a 0. Los otros clasificados son, en orden, Independiente Rivadavia con el primer lugar; River Plate con el segundo, Argentinos Juniors con el tercero, Rosario Central con el cuarto, Belgrano de Córdoba con el quinto y Gimnasia de La Plata con el sexto. Tigre y Sarmiento se quedaron afuera junto a Barracas Central, Banfield, Atlético Tucumán, el Tiburón y Estudiantes de Río Cuarto.

La ubicación en la que termina cada equipo es importante porque a partir de ello se definirá la localía en los cruces de octavos de final en adelante, a excepción de la final, que está programada el 24 de mayo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. En ese contexto, por ejemplo, los líderes de cada una de las zonas serán anfitriones en octavos, cuartos y semifinales, siempre que avancen en el cuadro.

En el Torneo Apertura 2026 los 30 clubes fueron divididos en dos zonas de 15 cada una. En la primera etapa se enfrentaron todos contra todos en cada grupo y, además, cada conjunto disputó un interzonal y un clásico. Luego de 16 fechas, los ocho mejores de cada uno avanzaron a octavos de final y, desde entonces, hay cruces de eliminación directa a único partido hasta dirimir el campeón.

La temporada continuará en el segundo semestre, después del Mundial 2026, con el Torneo Clausura, que tendrá el mismo formato y fixture pero con las localías invertidas. Los puntos que los clubes sumen en la primera etapa de los dos campeonatos se contarán en las tablas Anual y de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de 2027, mientras que el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón en el que este año se promedian las unidades conseguidas en los certámenes de 2024, 2025 y 2026.