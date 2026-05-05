Horario de Boca vs. Barcelona por la Copa Libertadores 2026

La Copa Libertadores 2026 continúa esta semana con la cuarta fecha de la etapa de grupos y uno de los 16 partidos que se desarrolla es el Barcelona de Ecuador vs. Boca Juniors este martes en el estadio Banco Pichincha de Guayaquil con arbitraje del colombiano Carlos Betancur, correspondiente a la zona D que también conforman Universidad Católica y Cruzeiro -se enfrentarán el miércoles-.

El duelo inicia a las 21 (hora argetina) y se transmite en vivo por TV únicamente a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Boca revolucionó Guayaquil a su llegada a Ecuador para visitar a Barcelona Prensa Boca

El equipo ecuatoriano, dirigido por César Farías y que tiene a los argentinos Darío Benedetto, Milton Céliz, Luca Sosa, Matías Lugo, Tomás Martínez y Héctor ‘Tito’ Villalba en el plantel; se juega la última vida para seguir con chances de clasificar a octavos de final y, también, a la Copa Sudamericana en caso de llegar al tercer puesto. Hasta el momento, perdió los tres partidos que afrontó en la primera rueda y no tiene unidades. En caso de ser derrotado otra vez, quedará prácticamente condenado al último lugar porque los otros tres equipos ya tienen seis puntos.

El xeneize es, justamente, uno de los que acumula media docena de tantos junto a Cruzeiro y Universidad Católica de Chile. De acuerdo al nuevo método de desempate de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), conocido como ‘olímpico’, se ubica segundo por detrás de los brasileños y delante de los chilenos.

El elenco de Claudio Úbeda derrotó el fin de semana pasado a Central Córdoba de Santiago del Estero 2 a 1 en la última jornada del Torneo Apertura 2026 y el próximo sábado jugará los octavos de final como local en la Bombonera ante Huracán. Teniendo en cuenta el intenso calendario, el DT utilizó ante el Ferroviario a los habituales suplentes, con excepción del arquero Leandro Brey, y guardó a los titulares, entre ellos a Leandro Paredes, para jugar en Ecuador.

El entrenador tiene una sola duda en la formación inicial y es la inclusión de Exequiel Zeballos o Milton Giménez para reemplazar al suspendido Ádam Bareiro, expulsado vs. Cruzeiro. Si opta por el ex-Banfield, Úbeda mantien el esquema táctico mientras que en caso de que vaya de arranque el ‘Chango’, es probable que modifique el dibujo en el campo de juego, al menos desde lo conceptual.

Milton Giménez y Ezequiel Zeballos pelean por un lugar entre los titulares de Boca para visitar a Barcelona JUAN MANUEL BAEZ

Posibles formaciones

Barcelona: José Contreras; Brayan Carabalí, Alex Rangel, Javier Báez, Gustavo Vallecilla; Jhonny Quiñónez, Milton Céliz, Matías Lugo, Jandry Gómez; Héctor Villalba y Darío Benedetto. DT: César Farías.

José Contreras; Brayan Carabalí, Alex Rangel, Javier Báez, Gustavo Vallecilla; Jhonny Quiñónez, Milton Céliz, Matías Lugo, Jandry Gómez; Héctor Villalba y Darío Benedetto. DT: César Farías. Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel, Milton Giménez o Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 2.12 contra 3.85 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.40.

Ambos clubes se vieron las caras recientemente en la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026 y ganó Boca 3 a 0 en la Bombonera con tantos de Lautaro Di Lollo, Santiago Ascacíbar y Ander Herrera.