La novia de Julián Álvarez no se contuvo y explotó en elogios tras el pase a la final

Luego del triunfo de Argentina frente a Croacia en el Mundial de Qatar 2022 y el pase a la final, una ola de mensajes colmaron las redes sociales en agradecimiento al seleccionado nacional. Entre esas personas se encontró el de Emilia Ferrero, novia de Julián Álvarez, que desde su cuenta oficial de Instagram publicó dos historias con un emotivo elogio después del partidazo del delantero.

"Gracias por esta alegría", escribió Emilia Ferrero en honor al gol de Julián Álvarez (Fuente: Instagram/@emiliafferrero)

“Gracias por esta alegría”, escribió Ferrero sobre una foto en la que se ve a Álvarez a punto de marcar el segundo gol a Croacia. En una noche de ensueño para la selección albiceleste que se abrió paso ante los demás equipos que enfrentó en la Copa del Mundo, la profesora de educación física se sumó a los otros saludos que postearon las demás parejas de los jugadores argentinos.

Messi y Julián Álvarez se abrazan luego del gol que metió el delantero argentino a Croacia (Fuente: Instagram/@emiliafferrero)

En una segunda fotografía, Ferrero compartió el momento de celebración entre Lionel Messi y Álvarez en el campo de juego tras marcar el gol. A lo largo del Mundial 2022, la cordobesa representó un pilar fundamental para el delantero argentino. En reiteradas ocasiones se la vio enviar un apoyo constante a su pareja y al resto del plantel que dirige Lionel Scaloni.

Luego del partido, el propio Julián Álvarez se refirió a su gran actuación y dijo que el equipo hizo “un gran partido” y deseó que en su pueblo natal de Calchín y en todo el país “estén festejando como locos”. En charla con los medios, el delantero del club Manchester City, de Inglaterra, se mostró contento “en lo personal y por el grupo”. “Hicimos un gran partido y estamos en la final. Ahora a descansar para esperar el gran partido del domingo”, añadió.

Mientras tanto, sobre su primer gol, el exdelantero de River Plate relató: “La agarré, vi que varios compañeros se cruzaron, me venía picando mal pero me fue quedando para seguir y convertir y me fue quedando para convertir”.

