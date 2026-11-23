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Se midieron en un duelo donde La Serena se impuso con autoridad en la jornada 28 del certamen de la Primera División Chile; los detalles que hay que saber
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En un encuentro disputado el 22 de noviembre de 2026 a las 20.30, La Serena logró una victoria clave por 2-1 frente a Deportes Limache. El compromiso se llevó a cabo en el Estadio Lucio Fariña Fernández bajo el arbitraje de Mathías Riquelme.
El trámite del partido se definió en una segunda mitad cargada de emociones. A los 46 minutos, Diego Rubio marcó el 1er gol tras asistencia de Jeisson Vargas para abrir el marcador. Posteriormente, a los 53 minutos, Daniel Castro convirtió mediante un penal para igualar parcialmente el encuentro. Finalmente, a los 67 minutos, Jeisson Vargas sentenció el resultado a favor de la visita con el 2do gol del equipo.
El desarrollo táctico también estuvo marcado por la disciplina y los ajustes desde el banco. En cuanto a las amonestaciones, Tiago Galletto y Misael Llantén vieron la tarjeta amarilla para Deportes Limache, mientras que Francis Mac Allister fue amonestado en La Serena.
Con el objetivo de refrescar el equipo, ambos entrenadores recurrieron a modificaciones significativas. A los 63 minutos, Deportes Limache movió el banco: ingresó Marcelo Flores por Misael Llantén. Más tarde, para asegurar el resultado, a los 83 minutos ingresó Alexander Oroz en reemplazo de Diego Rubio en La Serena, seguidos por otros cambios tácticos sobre el cierre del duelo.
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