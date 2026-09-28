Latvia empató 0-0 con Chipre, por la Liga de Naciones 2026

En una jornada marcada por la paridad, Latvia y Chipre igualaron sin goles este 28 de septiembre de 2026. El encuentro, disputado en el Skonto Stadions a las 13.00, contó con el arbitraje de Michal Ocenas, quien tuvo una tarde exigente ante la intensidad planteada por ambos seleccionados en el marco de la segunda fecha.

Análisis táctico y disciplina

El esquema elegido por los estrategas mostró dos posturas divergentes: mientras Latvia apostó por un compacto 5-3-2 para asegurar su propia valla, Chipre intentó ser protagonista con un 4-2-3-1 que buscó abrir el campo constantemente. La disciplina fue un factor determinante en un partido friccionado. Por el lado local, Vladislavs Gutkovskis fue amonestado a los 13 minutos por una mano, mientras que Antonijs Cernomordijs vio la tarjeta en el cierre del encuentro. En la visita, el rigor defensivo derivó en cartulinas amarillas para Ioannis Kosti, Nick Tsaroulla, Konstantinos Sotiriou e Ioannis Pittas, quienes cortaron diversos avances locales con infracciones.

Movimientos estratégicos y control del juego

A los 78 minutos, el cuerpo técnico de Latvia intentó refrescar el ataque con los ingresos de Eduards Daskevics y Markuss Strods en lugar de Vladislavs Gutkovskis y Eduards Emsis. Por su parte, el entrenador de Chipre buscó el desequilibrio mediante cambios escalonados: a los 74 minutos ingresaron Hector Kyprianou y Marinos Tzionis, seguidos por Kostas Pileas y Andronikos Kakoullis en la recta final del duelo, aunque ninguno logró quebrar el cero en el marcador.

Estadísticas del compromiso

Las cifras finales del encuentro reflejan la disparidad en la posesión y en la ambición ofensiva. Chipre dominó el balón con un 67% de posesión frente al 33% de Latvia. En cuanto a la búsqueda del arco rival, el equipo visitante ejecutó 18 tiros, de los cuales 5 fueron a puerta y forzaron 11 tiros de esquina. Latvia, por su parte, se mantuvo replegado y generó 8 intentos con 4 córners a su favor, priorizando el orden defensivo para sellar el empate en esta segunda fecha del grupo C2.