El encuentro se disputó el 23 de noviembre de 2026 a las 17.00 en el estadio Ciutat de Valencia, con el arbitraje de Francisco José Hernández Maeso. El Levante y el Elche igualaron 1-1 en un compromiso correspondiente a la jornada 13 de la Liga de España.

En cuanto al desarrollo del juego, ambos equipos presentaron esquemas distintos: el Levante se paró con un 4-1-4-1, mientras que el Elche optó por un 4-4-2. A los 62 minutos, Roy, Revivo marcó el primer gol para el Elche tras una asistencia de Germán, Valera. El empate definitivo llegó a los 88 minutos, cuando Dani, Requena anotó para el Levante luego de recibir el pase de Jon Ander, Olasagasti.

El partido estuvo marcado por las interrupciones debido a lesiones, obligando al Levante a realizar modificaciones tempranas: a los 22 minutos ingresó Nacho, Pérez por Jeremy, Toljan y a los 56 hizo lo propio Marc, Santos en lugar de Manu, Sánchez.

Análisis estadístico del encuentro

El dominio del balón estuvo repartido de manera equitativa, con una posesión del 50,6% para el Levante y un 49,4% para el Elche. No obstante, el Levante mostró una mayor vocación ofensiva al registrar 18 tiros totales frente a los 4 del conjunto visitante, aunque ambos equipos lograron la misma efectividad con 2 remates a puerta cada uno.

Disciplina y gestión de plantilla

El rigor físico y la tensión del partido se tradujeron en una alta cifra de amonestaciones. Por el lado del Levante, recibieron tarjetas amarillas Aïssa, Mandi, Thiago, Fernández, Oriol, Rey y Dani, Requena. Por parte del Elche, fue amonestado Federico, Redondo. Además, los técnicos utilizaron el banco para intentar desnivelar el marcador, destacándose los ingresos tácticos de Petar, Ratkov y Karl, Etta Eyong en el local, y de figuras como Thomas, Lemar y Grady, Diangana en la visita.

Levante y Elche empataron 1-1 en un partido correspondiente a la fecha 13 de la Liga de España 2026. Firmaron tablas en el estadio Ciutat de Valencia, en una nueva jornada del fútbol español. Para Levante el gol fue marcado por {'player_id': 'p545092', 'player_name': 'Roy, Revivo', 'minute': '62', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p467020', 'assist_player_name': 'Germán, Valera'}, mientras que para Elche el gol fue anotado por {'player_id': 'p621306', 'player_name': 'Dani, Requena', 'minute': '88', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p513945', 'assist_player_name': 'Jon Ander, Olasagasti'}.

Con este resultado, Levante suma 12 puntos, ubicándose en la 15 posición, mientras que Elche tiene 11 unidades, en la 19 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Levante y Elche en la tabla de posiciones, tras la fecha 13

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.