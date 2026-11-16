Lituania venció 2-1 a Liechtenstein, por la Liga de Naciones 2026

El encuentro se disputó el 16 de noviembre de 2026 a las 14.00 en el S. Darius and S. Gireno Stadium, con el arbitraje de Allard Lindhout. En un compromiso correspondiente a la jornada 6 de la Liga de Naciones, Lituania logró imponerse por 2-1 ante Liechtenstein. A los 16 minutos, Eligijus Jankauskas marcó el primer gol tras asistencia de Artur Dolznikov. Posteriormente, a los 50 minutos, Manfredas Ruzgis amplió la cuenta mediante un gol de penal. Por el lado de la visita, Aron Sele descontó a los 60 minutos.

En cuanto a las propuestas tácticas, Lituania saltó al campo de juego con un esquema 4-2-3-1, mientras que Liechtenstein optó por un 5-3-2. El desarrollo del encuentro presentó diversas incidencias disciplinarias y cambios estratégicos. En la primera mitad, Liechtenstein sufrió una baja sensible por lesión, ingresando Severin Schlegel por Jens Hofer a los 21 minutos. Ya en el complemento, Lituania movió el banco en busca de frescura, destacándose el ingreso de Rokas Lekiatas por Artemijus Tutyskinas al inicio del segundo tiempo.

El aspecto estadístico reflejó un dominio claro del conjunto local. Lituania controló el juego con una posesión del 68,8% frente al 31,2% de Liechtenstein. Además, los locales registraron un total de 21 tiros, de los cuales 4 fueron a puerta, mientras que la visita concretó 8 disparos con 3 entre los tres palos. En la estadística de tiros de esquina, Lituania ejecutó 6 contra 2 de su rival.

El rigor defensivo fue una constante durante el cotejo, derivando en varias tarjetas amarillas. Por parte de Lituania, fueron amonestados Domantas Sluta, Justas Lasickas, Gvidas Gineitis y Manfredas Ruzgis. En el equipo de Liechtenstein, Niklas Beck recibió la tarjeta preventiva en el minuto 78. Este resultado cierra la participación en la jornada 6 del grupo D2, dejando a Lituania con un balance positivo tras su desempeño en casa.