Los Angeles Football Club empató 2-2 con LA Galaxy, por la MLS

En un vibrante encuentro disputado el 25 de octubre de 2026 a las 22.00 en el BMO Stadium, Los Angeles Football Club y LA Galaxy igualaron 2-2. El partido contó con el arbitraje de Armando Villarreal.

El marcador se abrió a los 34 minutos, cuando Joseph Paintsil marcó el primer gol para LA Galaxy tras una asistencia de Robert Taylor. Ya en el complemento, a los 51 minutos, el mismo Joseph Paintsil amplió la ventaja para la visita. Sin embargo, Los Angeles Football Club reaccionó rápidamente: a los 53 minutos, Denis Bouanga descontó para los locales, y a los 62 minutos, Leo Walta igualó las acciones. Durante el segundo tiempo, se produjeron varias sustituciones estratégicas, como el ingreso de Mathieu Choinière por Igor Jesus Lima en el local a los 45 minutos.

El aspecto disciplinario también fue protagonista, con la amonestación de Ryan Porteous de Los Angeles Football Club a los 54 minutos por una infracción, y la tarjeta amarilla recibida por Pablo Ruiz de LA Galaxy sobre el final del partido, a los 92 minutos.

El encuentro se cerró con cambios tácticos en ambos bandos para intentar romper la igualdad. En LA Galaxy, fue notable la salida obligada por lesión de Jakob Glesnes, quien fue reemplazado por Maya Yoshida a los 90 minutos, mientras que Los Angeles Football Club buscó variantes en ataque con el ingreso de Tyler Boyd minutos antes del cierre.