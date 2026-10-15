Los Angeles Football Club venció 3-1 a Austin FC, por la MLS

El encuentro se disputó el 14 de octubre de 2026 en el BMO Stadium a las 23.30, bajo el arbitraje de Jair Marrufo. En un compromiso correspondiente a la jornada 30 de la MLS, Los Angeles Football Club logró quedarse con los tres puntos tras superar por 3-1 a Austin FC, en un encuentro donde todas las emociones llegaron en la segunda mitad.

El marcador se abrió a los 52 minutos, cuando Denis Bouanga marcó el primer gol tras asistencia de Heung-Min Son. Austin FC intentó reaccionar y logró la igualdad transitoria a los 66 minutos por intermedio de Brandon Vázquez, quien capitalizó una habilitación de Myrto Uzuni. Sin embargo, la respuesta del equipo local fue inmediata: un minuto después, a los 67, nuevamente Denis Bouanga apareció para anotar tras otro pase clave de Heung-Min Son. Finalmente, a los 72 minutos, Heung-Min Son selló el resultado definitivo tras una asistencia de Jacob Shaffelburg.

El desarrollo del partido también estuvo marcado por la constante movilidad en los bancos de suplentes. A los 63 minutos, Los Angeles Football Club realizó modificaciones tácticas con el ingreso de Jacob Shaffelburg por Armindo Sieb y de Mathieu Choinière por Igor Jesus Lima. Del lado visitante, Austin FC buscó variantes tácticas a los 63 minutos con la entrada de Myrto Uzuni por Oleksandr Svatok, buscando mayor peso ofensivo en un intento por revertir el marcador.

Hacia el tramo final del cotejo, ambos entrenadores agotaron sus recursos desde el banco para gestionar el ritmo del juego. A los 78 minutos, el técnico de Los Angeles Football Club dio ingreso a Ryan Hollingshead y Sergio Vasquez, reemplazando a Yevhen Cheberko y Heung-Min Son, respectivamente. Por su parte, Austin FC refrescó su alineación a los 81 minutos con el ingreso de Ilie Sánchez y Przemyslaw Placheta en lugar de Ervin Torres y Facundo Torres, aunque la diferencia de dos goles se mantuvo inalterable hasta el pitazo final del árbitro Jair Marrufo.