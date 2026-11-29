En un encuentro disputado el 28 de noviembre de 2026 a las 22.30 en el BMO Stadium, Los Angeles Football Club logró una victoria contundente por 4-1 frente a St. Louis City SC. El compromiso, correspondiente a la jornada 38 de la MLS, contó con el arbitraje de Victor Manuel Rivas. A los 7 minutos, Heung-Min, Son marcó el primer gol tras asistencia de Denis, Bouanga. Posteriormente, a los 20 minutos, Denis, Bouanga marcó el segundo gol tras asistencia de Yevhen, Cheberko. Solo dos minutos después, a los 22 minutos, Heung-Min, Son marcó el tercer gol. El marcador se completó a los 85 minutos con un tanto de Leo, Walta tras asistencia de Mathieu, Choinière, mientras que Damion, Downs descontó para la visita a los 80 minutos tras asistencia de Simon, Becher.

Para este enfrentamiento, los entrenadores plantearon propuestas tácticas diferenciadas: mientras que el dueño de casa optó por un esquema 4-2-3-1, la visita se presentó con un 352. En cuanto al desarrollo, el control de los cambios fue vital. A los 69 minutos, el técnico local movió el banco con el ingreso de Timothy, Tillman por Sergio, Vasquez y Armindo, Sieb por Heung-Min, Son. Por el lado de St. Louis City SC, a los 45 minutos ingresaron Simon, Becher y Tomás, Ostrák en lugar de Fallou, Fall y Sang-Bin, Jeong respectivamente.

El partido también destacó por la intensidad en la marca, lo que derivó en varias amonestaciones. Recibieron tarjetas amarillas Sergio, Vasquez en Los Angeles Football Club, mientras que en St. Louis City SC fueron amonestados Fallou, Fall, Timo, Baumgartl, Chris, Durkin y Charles-Emile, Brunet, además de una amonestación por disconformidad a los 71 minutos.

En el plano estadístico, St. Louis City SC dominó la tenencia de la pelota con un 66,5% frente al 33,5% de Los Angeles Football Club. Sin embargo, la contundencia favoreció al conjunto local, que logró 13 tiros totales, 9 de ellos a puerta, frente a los 11 remates y 2 al arco del equipo visitante. En cuanto a la generación de jugadas de pelota parada, St. Louis City SC ejecutó 9 tiros de esquina, mientras que Los Angeles Football Club tuvo 3.