Malta empató 1-1 con Gibraltar, por la Liga de Naciones

El encuentro, disputado el 1 de octubre de 2026 a las 15.45 en el Ta' Qali National Stadium, finalizó en igualdad entre Malta y Gibraltar. El arbitraje estuvo a cargo de Antoni Bandic en un compromiso correspondiente a la jornada 3 de la Liga de Naciones.

Desarrollo y goles

El marcador se abrió a los 53 minutos, cuando Joseph Mbong marcó el primer gol para Malta tras una asistencia de Ilyas Chouaref. Sin embargo, la ventaja no duró demasiado: a los 61 minutos, James Scanlon estampó el 1-1 definitivo para Gibraltar. En cuanto a las tácticas, Malta se presentó con un esquema 4-2-3-1, mientras que Gibraltar optó por una formación 4-1-4-1. El juego físico fue intenso, derivando en varias amonestaciones, entre ellas para Ilyas Chouaref, Joseph Mbong y Zach Muscat por el lado maltés, y Graeme Torrilla por el visitante.

Análisis estadístico

A pesar de la paridad en el resultado, el dominio territorial fue claramente favorable para Malta, que alcanzó una posesión del 61,9% frente al 38,1% de Gibraltar. El conjunto maltés buscó incansablemente la victoria, contabilizando un total de 17 tiros y 5 remates a puerta, además de ejecutar 8 corners. Por su parte, Gibraltar mantuvo una postura más conservadora, registrando solo 9 remates, 2 al arco y 1 tiro de esquina durante todo el cotejo.

Gestión de plantel

Ambos estrategas buscaron refrescar sus piezas en el tramo final del partido. Malta realizó múltiples variantes, destacándose los ingresos de Paul Mbong, Brandon Paiber, Keyon Ewurum, Andrea Zammit y Zach Muscat con el objetivo de romper el empate. En el bando de Gibraltar, el entrenador movió el banco a los 86 minutos con el ingreso de Han Stevens por Nicholas Pozo, logrando sostener el resultado hasta el pitazo final del juez Antoni Bandic.