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Marseille venció por 4-3 a Le Havre, por la Liga de Francia 2026

El partido correspondió a la fecha 8 del certamen de primera división del fútbol francés; los detalles que hay que saber

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Marseille y Le Havre disputaron uno de los encuentros de la jornada del fútbol francés
Marseille y Le Havre disputaron uno de los encuentros de la jornada del fútbol francés

Marseille venció por 4-3 a Le Havre como local, en un partido correspondiente a la fecha 8 de la Liga de Francia 2026. Para Marseille los goles fueron marcados por Egan-Riley , Weah , Barbosa da Paixão , Abdelli , mientras que para Le Havre los goles fueron marcados por Maja, N'Diaye, Maja. El cotejo se disputó en el estadio CEPAC Vélodrome, en una nueva jornada del fútbol francés.

Con este resultado, Marseille suma 12 puntos, ubicándose en la 8 posición, mientras que Le Havre tiene 2 unidades, en la 18 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Marseille y Le Havre en la tabla de posiciones, tras la fecha 8

Cómo se disputa la primera división del fútbol francés en 2026/2027

La Ligue-1 francesa se disputa con un formato de grupo único compuesto por 18 equipos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 34 jornadas que integran la temporada. El calendario completo se determina mediante sorteo antes del inicio del campeonato. Los equipos suman tres puntos por cada victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La clasificación final se establece en función de los puntos obtenidos durante toda la temporada.

En la zona baja hay dos descensos directos y un play-off de Promoción.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026/2027

Al finalizar la liga, los cuatro primeros equipos de la tabla obtienen el pase a la UEFA Champions League 2026-27. Además, el campeón de la Copa de Francia 2025-26 y el siguiente mejor equipo ubicado en la Ligue 1 que no se haya clasificado a la Champions accederán a la UEFA Europa League 2026-27. Por su parte, el siguiente mejor clasificado entre los equipos restantes —sin cupo previo a competiciones europeas— obtendrá una plaza en la UEFA Conference League 2026-27.

¿Hay excepciones en la asignación de plazas europeas? Sí. La distribución de cupos continentales puede verse modificada si un equipo francés obtiene más de una clasificación a torneos europeos por diferentes vías —por ejemplo, a través de la liga y de la Copa de Francia—, o si conquista un título europeo durante la misma temporada.

Una excepción frecuente ocurre cuando el campeón de la Copa de Francia ya aseguró su lugar en la Champions League al finalizar entre los cuatro primeros de la Ligue-1. En ese caso, su plaza para la Europa League se transfiere al quinto clasificado del torneo local, mientras que el lugar en la Conference League pasa al séptimo equipo de la tabla.

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