¿Messi a Barcelona? Contacto, la situación en PSG y lo que se sabe sobre su futuro

La renovación de Lionel Messi con París Saint Germain (PSG) parece dilatarse cada vez más. Tras la consagración de la selección argentina en el Mundial Qatar 2022, donde el rosarino fue elegido como el Mejor Jugador del certamen, los principales medios franceses aseguraron que la extensión del contrato con el club estaba a punto de concretarse. Sin embargo, a más de tres meses de ello, aún no hay certezas sobre el futuro de Lionel, al que se le termina su relación laboral con el equipo de la capital francesa en junio de este año. Lejos de acercarse, las partes se alejan.

Ante esto, el primer equipo que se interesó en el rosarino fue, lógicamente, Barcelona. El elenco catalán podría hasta incluso entregarle la llave del estadio a Messi si así lo creyese necesario, luego de la infinidad de títulos que levantó con el argentino como máxima figura y goleador histórico del club y de la Liga de España. El mejor futbolista que pasó por la institución y el futbolista con más partidos disputados con la camiseta blaugrana, entre muchas otras cosas, tiene las puertas abiertas.

La llama se encendió aún más este viernes, cuando Barcelona admitió por primera vez gestiones informales para intentar repatriar a su gran ídolo. Rafael Yuste, vicepresidente deportivo del elenco culé, habló sobre el tema durante la presentación de un acto institucional del club, la Barsa Academy World Cup. “Sabe Leo y su familia el afecto que les tenemos. Participé en las negociaciones que en su día no llegaron a buen puerto, por desgracia, y tengo esa espina clavada. Por supuesto me encantaría que volviese y seguro que muchos aficionados comparten mis palabras. Creo que las historias en la vida deben acabar bien y por eso tenemos contactos con Messi, por supuesto”, sorprendió el dirigente español.

Incluso, Yuste también aseguró que existe una especie de romanticismo entre Messi y Barcelona, lo que implica que si su regreso se concreta será “porque el destino vuelve a donde debe”. Y siguió: “Creo que es lo más natural. Cuando estás enamorado de una persona pierdes contacto pero quieres seguir estando enamorado. Y creo que Leo también está enamorado del Barsa y de la ciudad de Barcelona. Creo que el destino lo hará posible. A ver si podemos volver a tener a Leo en Barcelona. Las conversaciones ya las conocen. El presidente estuvo con el padre de Leo, Jorge, y hay buena relación. No hay plan de ataque. Si esto sale, saldrá porque el destino vuelve donde debe. Pero ahora me es difícil hablar de Leo porque no quiero que PSG interprete mal mis palabras”, cerró.

Como mencionó el propio vicepresidente catalán, previamente ya habían existido contactos entre las partes, aunque nadie lo había confirmado de manera oficial. En febrero, la ‘Pulga’ viajó a Barcelona para instalarse en su casa por 48 horas, gracias a un permiso especial de PSG. En medio de dicha visita, según medios catalanes, hubo un encuentro entre Jorge, su padre, y Joan Laporta, el presidente de la entidad blaugrana. En aquella reunión, ambos hablaron del futuro del futbolista y del homenaje pendiente desde su salida del Barsa.

Lionel Messi y Barcelona: una relación histórica y un legado imborrable del argentino en España Manu Fernandez - AP

Si no es a Barcelona... ¿A dónde puede ir Messi?

El otro equipo que está interesado en Messi desde hace un tiempo es Inter de Miami. En concordancia con esto, el inglés Phil Neville, DT del combinado floridano, dialogó con The Athletic y aseguró que, si consiguen concretar la llegada del rosarino a Miami, sería el mejor fichaje de la historia de la Major League Soccer (MLS): “Creo que va más allá que Inter de Miami. Creo que sería algo muy grande para la MLS. Sería probablemente el mayor fichaje de la historia en el deporte estadounidense”, indicó.

Para dimensionar una hipotética llegada de Leo a Estados Unidos, el ex defensor de Manchester United dijo que todo sería absolutamente diferente: “La vida cambiará. Las cosas serán diferentes. Los árboles -alrededor del campo de entrenamiento- podrían tener que ser más grandes. La seguridad podría tener que ser más estricta. El camino que tienen los jugadores hoy hacia el estadio podría tener que ser diferente. Los hoteles en los que nos hospedamos podrían tener que ser diferentes. Pero realmente eso podría ser lo que aspiramos a ser de todos modos. Es emocionante, pero creo que sería un gran desafío”, aseguró

David Beckham, propietario y presidente de operaciones de Inter Miami sueña con tener a Messi Michael Reaves/Getty Images - AFP

Las estadísticas de Messi en PSG en la vigente temporada

32 partidos : 23 en Ligue 1, siete en Champions League, uno en la Copa de Francia y el restante en el Trofeo de Campeones francés.

: 23 en Ligue 1, siete en Champions League, uno en la Copa de Francia y el restante en el Trofeo de Campeones francés. 2.827′ disputados .

. 18 goles : 13 en Ligue 1, cuatro en Champions y uno en el Trofeo de Campeones.

: 13 en Ligue 1, cuatro en Champions y uno en el Trofeo de Campeones. 17 asistencias: 13 en Ligue 1 y cuatro en Champions.

El Mundial de Lionel Messi, los números de su vigencia

En cuanto a su actuación en el certamen ecuménico, el capitán albiceleste recibió el Balón de Oro al igual que en Brasil 2014, aunque en esta ocasión lo tomó con una sonrisa de oreja a oreja debido a la obtención del título. Se convirtió en el primer futbolista en ser elegido dos veces como el más destacado de una Copa del Mundo (el premio se entrega desde España 1982). Además, el ‘10′ fue el goleador del equipo con siete tantos, el máximo asistidor con tres y también el mejor, estadísticamente hablando, con una calificación promedio de 8.27 según SofaScore. Jugó el mejor Mundial de su carrera y lo coronó alcanzando el sueño máximo.

Lionel Messi besa la Copa del Mundo con el Balón de Oro al Mejor Jugador bajo el brazo

