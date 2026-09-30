México empató 1-1 con Perú, en un amistoso internacional

El encuentro se disputó el 29 de septiembre de 2026 a las 22.00 en el Sports Illustrated Stadium, con el arbitraje de Jon Freemon. En un compromiso correspondiente a la jornada 1 de este amistoso internacional, México y Perú igualaron 1-1. A los 26 minutos, Jairo Vélez marcó el primer gol para el conjunto peruano, mientras que Víctor Guzmán logró la igualdad para los locales a los 49 minutos, tras una asistencia de Denzell García.

El desarrollo del encuentro

Ambos equipos presentaron propuestas tácticas diferenciadas, con México apostando por un 4-3-3 y Perú parándose con un 4-1-3-2. La intensidad del juego se vio reflejada en la cantidad de amonestados, destacándose las tarjetas amarillas recibidas en la primera mitad por Marcos López, Yoshimar Yotún, Jairo Vélez y Renzo Garcés en el equipo visitante. Ya en el complemento, Mateo Chávez fue amonestado para el elenco mexicano. A los 61 minutos, el técnico local buscó mayor frescura con el ingreso de Santiago Giménez, Luis Romo y Diego Campillo, mientras que la visita debió realizar una variante obligada a los 80 minutos por la lesión de Marco Huamán, reemplazado por Oliver Sonne.

Análisis estadístico

El dominio de la pelota fue mayoritariamente para México, que registró un 64% de posesión contra el 36% de Perú. A pesar de este control, la eficacia frente al arco fue pareja: los mexicanos realizaron 9 tiros totales con 3 a puerta, mientras que los peruanos contabilizaron 5 disparos con 2 intentos que fueron dirigidos entre los tres palos.

Precisión en el juego

La disputa territorial también se trasladó a las acciones de balón detenido, donde México ejecutó 5 tiros de esquina, apenas uno más que su rival, que alcanzó los 4. El empate final refleja un partido equilibrado donde ninguno logró imponer condiciones definitivas en el marcador, cerrando la jornada de preparación con una unidad para cada seleccionado en este amistoso internacional.