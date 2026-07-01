México venció 2-0 a Ecuador, por el Mundial 2026

En un encuentro determinante para el futuro de la competencia, México logró una victoria contundente ante Ecuador por 2-0. El partido, disputado el 30 de junio de 2026 a las 23.00 en el Mexico City Stadium, estuvo marcado por la intensidad y el arbitraje de Slavko Vincic. A los 22 minutos, Julián, Quiñones marcó el primer gol tras asistencia de Roberto, Alvarado. Posteriormente, a los 31 minutos, Raúl, Jiménez amplió la ventaja tras una habilitación de Julián, Quiñones, sellando el marcador final que le permite a los mexicanos avanzar de fase y dejar eliminada a la selección ecuatoriana.

El planteo táctico y la diferencia en el campo

El esquema elegido por los entrenadores definió el ritmo del juego, con México apostando por un dinámico 4-3-3 frente al 4-4-2 planteado por Ecuador. La eficacia de México en la primera mitad fue clave para manejar los tiempos del choque. En el complemento, el desarrollo se vio alterado por las variantes tácticas: a los 58 minutos, México dio ingreso a Brian, Gutiérrez por Gilberto, Mora, mientras que Ecuador buscó sin éxito remontar con el ingreso de Kevin, Rodríguez por Enner, Valencia a los 59 minutos.

Disciplina y tensión en el cierre

El tramo final del partido estuvo cargado de fricciones que complicaron a Ecuador. El conjunto visitante sufrió la expulsión de Piero, Hincapié a los 94 minutos por lenguaje abusivo, sumado a las tarjetas amarillas recibidas por Alan, Franco, Kendry, Páez y Moisés, Caicedo. Estas faltas reflejaron la frustración del elenco visitante ante la imposibilidad de romper la estructura defensiva mexicana, que se mantuvo firme durante todo el encuentro.

Análisis estadístico del triunfo

A pesar de haber mantenido una menor posesión del balón, con un 43,2% frente al 56,8% de Ecuador, México se mostró mucho más incisivo en el ataque. El ganador registró 15 disparos totales, con 3 de ellos con destino a puerta, frente a los 7 remates y solo 1 al arco de su rival. La diferencia en la efectividad y la gestión de las oportunidades permitieron que el conjunto local asegurara su clasificación con solidez en esta instancia de 16avos de final.