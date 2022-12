La emotiva carta de un jugador argentino a Lionel Messi: “Caí en depresión y aumenté de peso, pero vos...”

escuchar

En instancias finales de la Copa del Mundo, los fanáticos de la selección argentina demuestran una fuerte empatía por toda la delegación que se encuentra en Qatar. Debido al esfuerzo, la garra y el compañerismo que existe entre los deportistas, la albiceleste logró que los hinchas estén más unidos que nunca por una misma causa: ganar la final y quedarse con la tercera estrella en el escudo.

Con una actuación solvente ante Croacia, Lionel Messi agigantó aún más su figura de héroe y, mediante goles y asistencias, enorgulleció a los hinchas que están en Qatar y también en todas partes del mundo. Uno de ellos es Cristian Battocchio, un argentino que se desempeña como jugador del Volos de Grecia y lo une al astro su coincidencia por nacer en Rosario.

En su cuenta de Instagram, el mediocampista, que jugó en varios países y equipos, publicó una sentida carta donde expuso las peripecias que atravesó en su carrera y lo anexó a la historia de superación de Messi. “De jugador a jugador, de rosarino a rosarino, de Leproso a Leproso, pero sobre todo de argentino a argentino”, así presentó su extensa misiva.

La sentida carta de Cristian Battocchio a Lionel Messi Foto: INSTAGRAM / @crisbatto

Al empezar a relatar el paso a paso de su difícil carrera, Battocchio contó un sinfín de adversidades que lo fueron desgastando en su camino, a tal punto de perder a dos familiares queridos en medio de una situación apremiante: “Este año fue para el olvido, por primera vez en mi carrera me echaron de un club y fui muy criticado. Llegué a un club mexicano donde me costó adaptarme mucho a la altura, cuando logro adaptarme me agarra el Covid, luego me recupero y me rompo el aductor y otra vez Covid”, señaló y continuó: “¿Querés agregarle algo más? Me intoxiqué con una bacteria y en ese control, me encuentran que me tienen que sacar la vesícula. Todo esto en 6 meses”.

Sin club debido a las causas anteriormente nombradas, el autor del posteo admitió que “entró en depresión, aumentó de peso y analizó dejar el fútbol” y después de un tiempo, volvió a recibir un llamado de una institución interesada en él, por lo que debió ponerse nuevamente en forma física para afrontar el desafío.

Emparentado con los inicios de Messi en el fútbol, el rosarino de 30 años continuó su carrera y, nuevamente, recibió un duro revés, esta vez asociado a un tema delicado de su familia: “En el momento que mejor me sentía, pierdo a mi abuela. Sí, esa persona que vos también sabes que son las más importantes de nuestras vidas. Sin terminar de llorarla, a los dos días fallece mi abuelo y ahí el mundo se me derrumbó”.

A los 4 meses de su estadía, el presidente del club decidió cortar su vínculo y otra vez a volver a empezar. Como un método de sanación, este jugador decidió canalizar toda esta mezcla de sensaciones en una carta dirigida hacia Messi, el jugador emblemático de esta selección que afrontará el partido final el día domingo.

“Te escribo todo esto llorando adelante de un teclado y sabiendo que tal vez jamás vas a ver esto, pero no sabes la mochila que me estoy sacando de encima. Esta carta es el abrazo de mi familia, de ese amigo, que te dice que todo va a estar bien (...) Hoy la vida te pone por delante otra final. Sí, Leo, otra vez. Cómo no voy a seguir intentándolo yo también”, sintetizó.

A poco del final del recorrido, Lionel Messi continúa sumando adeptos a lo largo y ancho del mundo de cara al sueño argentino de levantar el ansiado trofeo y bordar una nueva estrella en el escudo.

