Minnesota United FC venció 3-1 a Los Angeles Football Club, por la MLS

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Se midieron en un duelo donde Minnesota United FC se impuso con autoridad en la jornada 34 del certamen de la MLS; los detalles que hay que saber
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El encuentro se disputó el 1 de noviembre de 2026 a las 22.30 en el BMO Stadium, con el arbitraje de Joe Dickerson. En un compromiso correspondiente a la jornada 34 de la MLS, Minnesota United FC logró una contundente victoria por 3-1 frente a Los Angeles Football Club.
La visita marcó el ritmo del partido desde el inicio. A los 29 minutos, Joaquín Pereyra marcó el primer gol del encuentro. Poco después, a los 34 minutos, Cherrion Valerius amplió la diferencia tras una asistencia de Kelvin Yeboah. Ya en la segunda mitad, a los 81 minutos, nuevamente Joaquín Pereyra anotó tras asistencia de Mauricio González. Por el lado de Los Angeles Football Club, Sergio Vasquez descontó a los 89 minutos.
Acciones disciplinares y relevos
El partido contó con diversas tarjetas y cambios estratégicos. Por parte de Los Angeles Football Club, Igor Jesus Lima, Eddie Segura y Tyler Boyd recibieron tarjetas amarillas. Por Minnesota United FC, fueron amonestados Joaquín Pereyra, Jefferson Díaz, Morris Duggan y Nectarios Triantis.
Gestión desde el banco
Debido a una lesión, Los Angeles Football Club debió realizar una sustitución temprana a los 45 minutos con el ingreso de Nkosi Tafari por Aaron Long. Posteriormente, el técnico local buscó mayor frescura con el ingreso de Sergio Vasquez y Tyler Boyd. En el complemento, Minnesota United FC también movió sus piezas para asegurar el resultado, destacándose las variantes tácticas en los minutos finales para cerrar el 3-1 definitivo que sentenció el enfrentamiento en la fase regular de la competencia.
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