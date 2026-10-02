Moldavia venció 2-1 a Kazajistán, por la Liga de Naciones

El encuentro se disputó el 2 de octubre de 2026 en el Astana Arena a las 11.00, con el arbitraje de Marian Barbu. En un compromiso correspondiente a la jornada 3 de la Liga de Naciones, Moldavia logró una victoria fundamental por 2-1 frente a Kazajistán.

El desarrollo del encuentro

La intensidad estuvo marcada desde el inicio. A los 46 minutos, Nicky, Clescenco marcó el primer gol para Moldavia. Poco después, a los 50 minutos, Petru, Popescu amplió la ventaja tras asistencia de Sergiu, Perciun. El conjunto local intentó reaccionar y, a los 64 minutos, Nuraly, Alip descontó para Kazajistán tras una habilitación de Bauyrzhan, Islamkhan. En cuanto a lo táctico, Kazajistán planteó un 4-2-3-1 mientras que Moldavia optó por un esquema 5-3-2.

Análisis estadístico

A pesar de la derrota, Kazajistán mostró un dominio territorial significativo con una posesión del 65,3% frente al 34,7% de Moldavia. El equipo local generó 19 disparos totales, aunque solo 4 fueron a puerta, mientras que Moldavia fue más efectivo al registrar 8 remates al arco sobre un total de 16 intentos.

Gestión de planteles

El ritmo del partido se vio alterado por los múltiples cambios tácticos realizados por ambos entrenadores. Kazajistán recibió amonestaciones sobre el final con las tarjetas amarillas a Galymzhan, Kenzhebek a los 79 minutos y Yan, Vorogovskiy a los 88 minutos, reflejando la frustración del equipo por no poder igualar el marcador en los minutos finales.