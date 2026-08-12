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Montevideo City Torque venció por 1-0 a Tigre, por la Copa Sudamericana 2026

El partido correspondió a la fecha de grupo los octavos de final del certamen continental sudamericano, los detalles que hay que saber

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Tigre y Montevideo City Torque disputaron uno de los encuentros de la jornada internacional sudamericana
Tigre y Montevideo City Torque disputaron uno de los encuentros de la jornada internacional sudamericana

Montevideo City Torque venció por 1-0 a Tigre como visitante, en un partido correspondiente a la fecha de grupo los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Para Montevideo City Torque el gol fue marcado por Pizzichillo . El cotejo se disputó en el estadio Monumental de Victoria (José Dellagiovanna), en una nueva jornada de la gran conquista. "

La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

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