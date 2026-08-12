Xavi Hernández, nuevo DT de Países Bajos: el español que rompe casi medio siglo de tradición y llega con la escuela holandesa como bandera

Luego de la eliminación en los 16avos de final de la Copa del Mundo y la renuncia de Ronald Koeman, Países Bajos anunció a Xavi Hernández como nuevo director técnico de su selección, cortando así con una larga tradición de entrenadores neerlandeses y apostando por un extranjero por primera vez en casi medio siglo.

El español, de 46 años, fue campeón del mundo con la Roja en 2010, justamente ante Países Bajos, que entonces era dirigido por Bert van Marwijk. Su nombre apareció con fuerza recién sobre el final de una búsqueda en la que desfilaron varios candidatos. Arne Slot, exentrenador de Feyenoord y Liverpool, llegó a conversar con la federación, aunque prefirió continuar en el fútbol de clubes; Michael Reiziger también mantuvo reuniones con la Real Asociación Neerlandesa de Fútbol (KNVB), mientras que Peter Bosz, Ruud van Nistelrooy y hasta el propio Louis van Gaal fueron considerados entre las alternativas. En las últimas horas, además, había ganado terreno el español Roberto Martínez, exseleccionador de Bélgica y Portugal.

Ronald Koeman presentó la renuncia a su cargo luego de la eliminación de Países Bajos frente a Marruecos, en los 16avos de final del Mundial 2026 Dolores Ochoa - AP

Sin embargo, Xavi, formado futbolísticamente bajo la fuerte influencia de la escuela holandesa que Johan Cruyff implantó en Barcelona, terminó imponiéndose sobre el resto y fue anunciado este miércoles como nuevo entrenador del conjunto europeo, en una decisión que marca un cambio en la línea sucesoria. La última vez que Países Bajos había tenido un técnico foráneo fue con el austríaco Ernst Happel, que condujo al equipo hasta la final del Mundial de 1978. Desde entonces, todos sus seleccionadores habían sido neerlandeses.

“Considero un gran honor convertirme en seleccionador nacional de los Países Bajos. Como canterano de Barcelona, con la fuerte influencia de Johan Cruyff y Rinus Michels, entre otros, siento una conexión especial con el fútbol neerlandés. Se podría decir que soy un hijo del fútbol neerlandés. Otros grandes entrenadores, especialmente Louis van Gaal, con quien debuté en Barcelona, y Frank Rijkaard, también desempeñaron un papel importante en mi desarrollo como jugador y entrenador”, comentó Xavi.

Si bien existen matices entre el estilo de Van Gaal, Koeman y otros entrenadores que pasaron por el banco, Xavi llega para romper con una monotonía de casi medio siglo y tratar de imprimirle un sello propio a la selección. Aunque su propuesta tampoco es ajena a la historia futbolística de Países Bajos: juego por abajo, asociación, vocación ofensiva, presión alta y mucha posesión. De hecho, su idea parece incluso más apegada a la tradicional escuela holandesa que la de varios de los últimos entrenadores de la Oranje. La propia federación destacó que eligió a un técnico que pretende tomar la iniciativa y desarrollar un fútbol “dominante y atractivo”.

Su currículum como entrenador, de todos modos, todavía es relativamente corto. Dirigió tres temporadas a Al-Sadd, de Qatar, donde obtuvo varios títulos, y luego estuvo al frente de Barcelona entre noviembre de 2021 y mayo de 2024. Allí ganó la Liga y la Supercopa de España en 2023, además de darles lugar en Primera a jóvenes como Lamine Yamal y Pau Cubarsí, hoy figuras del equipo campeón del mundo.

Xavi ganó dos títulos como técnico de Barcelona y no volvió a dirigir tras su despido del conjunto catalán, a mediados de 2024 Fermin Rodriguez - AP

Su salida de Barcelona fue particular. Primero anunció que dejaría el cargo al finalizar la temporada 2023/24, luego acordó con Joan Laporta continuar por un año más y, pocas semanas después, el presidente cambió de decisión y lo despidió. Permaneció algo más de dos años sin dirigir, a la espera de una propuesta que lo convenciera. La curiosidad es que en Barcelona también había reemplazado a Ronald Koeman, en noviembre de 2021.

“Cada nuevo ciclo exige una revisión exhaustiva de nuestros objetivos, de lo que necesitamos para lograrlos y de qué seleccionador nacional es el más adecuado. Como jugador, Xavi lo ha vivido y ganado todo: un Mundial, varios títulos nacionales y títulos de la Liga de Campeones, entre otros”, declaró Nigel de Jong, director de selecciones nacionales de Países Bajos.

El español llevaba largo tiempo a la espera de la oportunidad de dirigir a una selección Joan Monfort - AP

“Con Xavi, incorporamos a alguien que conoce la élite del fútbol internacional, tanto como jugador como entrenador. Sabe lo que se necesita para triunfar al más alto nivel y aporta esa experiencia a la selección neerlandesa. Eso encaja con nuestras ambiciones. Por lo tanto, estamos muy contentos de que haya aceptado este reto”, completó Marianne van Leeuwen, directora de fútbol profesional de la KNVB.

Xavi firmó contrato hasta el Mundial 2030, donde Países Bajos, que actualmente ocupa el noveno puesto del ranking de la FIFA, buscará terminar con una vieja cuenta pendiente y levantar por primera vez la Copa del Mundo, después de perder las finales de 1974 ante Alemania Federal, 1978 frente a Argentina y 2010 contra España. Antes, claro, deberá atravesar una eliminatoria europea que tendrá su etapa decisiva entre 2029 y los primeros meses de 2030.

Países Bajos fue líder de su grupo en el Mundial, pero firmó su eliminación en la primera ronda eliminatoria MOLLY DARLINGTON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En el último Mundial, Países Bajos comenzó con un empate 2-2 ante Japón, luego goleó 5-1 a Suecia, venció 3-1 a Túnez y quedó eliminado ante Marruecos por penales, después del 1-1 en los 90 minutos y de haber sufrido durante buena parte del partido.

Miembro declarado de la escuela de Johan Cruyff, Xavi podría estar acompañado por Patrick Kluivert como ayudante de campo. El exdelantero de la selección neerlandesa, que fue compañero suyo en Barcelona, aparece como una de las posibilidades que maneja la federación para integrar un cuerpo técnico en el que Xavi pretende contar con colaboradores que hablen neerlandés y faciliten la comunicación con los jugadores.

Una nueva etapa de la mano de un alumno aplicado de la escuela, aunque esta vez llegado desde otro país.