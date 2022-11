Mundial Qatar 2022: así se preparan las selecciones para la Copa del Mundo, minuto a minuto

escuchar

9.39 | El mensaje de Lionel Scaloni para Giovani Lo Celso

Consultado por la situación del mediocampista, que enfrenta una lesión física que podría dejarlo afuera de Qatar, el entrenador argentino contó el mensaje que le transmitió a Lo Celso: “Lo primero que le dije es que la salud es lo primero, no vamos a tomar ningún riesgo que no sea normal. Todo lo que sea tomar un riesgo innecesario para la salud del jugador no lo voy a hacer, primero está el equipo y después pensamos en lo individual”, aclaró al tiempo que reconoció que sería una baja sensible para la selección no poder contar con él: “Son chicos que han estado desde el primer día con nosotros y eso es indudable que pesa, y lo sentimos, pero al momento de tomar una decisión lo haremos pensando en el bien del equipo”.

"LE DIJE A LO CELSO QUE LA SALUD ES LO PRIMERO", Lionel Scaloni contó, en diálogo con #SportsCenter, que habló con Gio y afirmó que "no tomará riesgos".

9.23 | Cuál es el miedo médico en la lesión de Giovani Lo Celso

La lesión del mediocampista del Villareal, uno de los más convocados por Scaloni, tiene en vilo al cuerpo técnico de la selección, que espera para ver si al desgarro que padece en el bíceps femoral derecho se le suma un desprendimiento en la inserción del músculo. Como contó Cristian Grosso en su último artículo para LA NACION, esto podría demandarle a Lo Celso hasta una operación y una recuperación de 6 u 8 semanas: esto sería más allá del plazo de Qatar 2022, lo que confirmaría una baja sensible para el plantel nacional.

8.52 | Cuáles son los jugadores con más convocatorias a la selección en la era Scaloni

De los 49 partidos que lleva dirigidos Lionel Scaloni al frente del seleccionado, el podio de presencias lo componen Rodrigo de Paul (42 partidos), Leandro Paredes (40 partidos) y Lautaro Martínez (38 partido). Con 35 convocatorias, el cuarto lugar es compartido por Lionel Messi y Giovani Lo Celso, uno de los jugadores que tiene que recuperarse de una lesión para llegar a Qatar 2022.

Con 42 convocatorias, Rodrigo De Paul es el jugador con más presencias en la selección en lo que va de la era Scaloni Mauro Alfieri - LA NACION

8.36 | El presente de los jugadores de la selección en la Champions League

La última jornada de fase de grupos de la Champions League no fue la mejor para los jugadores argentinos que suelen tener rodaje en el equipo que conduce Lionel Scaloni. La peor de las sensaciones llegó de Madrid, donde el Atlético que dirige el “Cholo” Simeone y en el que juegan Rodrigo de Paul y Ángel Correa cayó ante el Porto y se despidió no solo de la “Orejona” (de la que había quedado eliminado la jornada pasada de cualquier forma), sino también de la posibilidad de acceder a la Europa League. Lautaro Martínez, por su parte, clasificó a octavos con el Inter, pero quedó con un gusto amargo por no poder ayudar a su equipo a imponerse ante el Bayer Múnich, que le ganó 2 a 0.

