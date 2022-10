La contundente definición de Oscar Ruggeri sobre el presente de Lionel Messi

escuchar

El columnista de F90 (ESPN), Oscar Ruggeri, brindó este lunes al mediodía en el programa deportivo una contundente definición sobre el presente del futbolista argentino Lionel Messi, de 35 años, quien está en las vísperas de jugar su quinto Mundial con la camiseta Albiceleste.

En el marco de un juego comparativo entre las diferentes versiones de La Pulga a lo largo de su dilatada trayectoria, Ruggeri no dudó en ubicar al actual Messi como el mejor. “Para mí, está en un momento extraordinario como tipo, como persona, de cómo llevar el grupo para adelante, con la madurez, todo”, aseguró el Cabezón ante la atenta mirada de sus compañeros.

Luego, sentenció: “Para mí, es el mejor momento de Messi”. Y añadió que, desde su punto vista, los argentinos, en el Mundial, “lo vamos a tener (a Messi) en el mejor momento”. Entre los argumentos para dar semejante definición, el exdefensor enumeró: “Se da cuenta de que sus compañeros no dependen absolutamente de él, que ya hay un equipo que lo refuerza, que si tiene un partido que no está bien, el equipo está ahí. No le llevan todo el peso a él”.

Al mismo tiempo, no le quitó valor a otros momentos de la extraordinaria carrera de Messi, como en el Barcelona de Guardiola. Sin embargo, aportó un elemento distintivo entre éste y aquel: “El otro estaba rápido; pero a este, lo veo un hombre”. Después, al repasar las imágenes de Messi con la camiseta argentina, advirtió que Messi empezó a ser capitán recién en 2012, de la mano de Alejandro Sabella.

Entre los motivos de su presente, Ruggeri incluyó la obtención de la Copa América y de la Finalissima, que le dieron a Messi una de sus pocas deudas pendientes como profesional: ganar algún título con la selección argentina. En el mismo sentido, opinó su compañero, Federico Bulos, quien dijo: “Es distinto después de la liberación de ser campeón de América”. Acto seguido, el exjugador replicó que lo mismo le pasa a los otros futbolistas que también habían sufrido frustraciones con la camiseta argentina.

Por su parte, el periodista Daniel Arcucci consideró que ahora, Messi, es un jugador “más integral”, y que en el, la madurez “es un valor”. Al mismo tiempo, indicó que el rosarino “sigue haciendo los goles” que hacía de joven por desequilibrio individual, pero que a eso, “le agregó generación de juego”. Y aseguró que, en la actualidad, el 10 de la selección argentina es “mucho mas completo haciendo de todo”. Sin dudarlo, Ruggeri apoyó a su colega y dijo: “Para mí, también”.

En lo que va de la temporada con el PSG, Messi lleva jugados 17 partidos, marcados 12 goles, y dado 13 asistencias. Hasta el comienzo del Mundial, La Pulga tiene tres compromisos por delante con su equipo: el miércoles contra Juventus, por la sexta jornada de la fase de grupos de la Champions League, el próximo domingo contra Lorient, y la otra semana ante Auxerre, ambos compromisos correspondientes a la Ligue 1.

