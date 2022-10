Mundial Qatar 2022: uno por uno, los futbolistas que se pierden la Copa del Mundo por lesión

escuchar

En la historia de los mundiales se puede contar las decenas de figuras a las que lesiones le impidieron jugar alguna de las ediciones del torneo. Qatar 2022 no será la excepción, con el agravante de que el certamen se realiza en medio de la temporada (europea) y no al final de ella para evitar las altas temperaturas de la época estival en el país asiático y ello abre más posibilidades a los daños de los futbolistas. En ese contexto, hay estrellas que ya saben no podrán representar a su país en la Copa del Mundo que arrancará el 20 de noviembre porque acarrean dolencias o lesiones graves de las que no llegarán a recuperarse antes de esa fecha.

Reece James (Inglaterra), N’Golo Kanté (Francia), Diogo Jota (Portugal), Jesús “Tecatito” Corona (México) y Georginio Wijnaldum (Países Bajos) son los futbolistas ‘figuras’ que los fanáticos ya saben que no disfrutarán en el Mundial y cuyos combinados padecerán sus ausencias. Los más resonantes. Aunque la lista es larga. Y está abierta hasta que inicie la mismísima Copa del Mundo. La exigencia hasta último momento no es gratis. Todos, más o menos, la sufren.

Los jugadores que se pierden el Mundial 2022 por lesión

Reece James (Inglaterra): el lateral derecho de Chelsea, una fija para Gareth Southgate para el Mundial, sufrió una lesión en una de sus rodillas en un duelo por la Champions League ante Milan a mediados de octubre y, con ocho semanas de recuperación estimadas, no podrá estar en Qatar 2022.

Reece James se lesionó a mediados de octubre y tiene ocho semanas de recuperación

N’Golo Kanté (Francia) : el volante campeón del mundo en Rusia 2018 sufrió una lesión en sus isquiotibiales de la cual fue intervenido quirúrgicamente a mediados de octubre y no será parte del combinado galo en Qatar 2022. Se estima que estará inactivo unos cuatro meses, por lo que recién podrá volver a las canchas el año próximo.

: el volante campeón del mundo en Rusia 2018 sufrió una lesión en sus isquiotibiales de la cual fue intervenido quirúrgicamente a mediados de octubre y no será parte del combinado galo en Qatar 2022. Se estima que estará inactivo unos cuatro meses, por lo que recién podrá volver a las canchas el año próximo. Diogo Jota (Portugal): el delantero luso sufrió una grave lesión en una de sus pantorrillas en el duelo que Liverpool le ganó a Manchester City 1 a 0 y fue descartado para la cita ecuménica. El atacante de 25 años acumula 20 partidos y 10 goles con la selección de Portugal y no había podido jugar las primeras semanas de la presente temporada por una dolencia en uno de sus isquiotibiales.

Diogo Jota se pierde Qatar 2022 por una lesión que sufrió jugando para Liverpool ap - AP

Jesús “Tecatito” Corona (México): a mediados de agosto el delantero del combinado azteca sufrió la fractura del peroné y rotura de los ligamentos del tobillo de su pierna izquierda en una práctica con Sevilla y no puede jugar hasta 2023. El compañero de los argentinos Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Alejandro ‘Papu’ Gómez, Erik Lamela y Lucas Ocampos es una baja sensible para el seleccionado del DT rosarino Gerardo Martino. Desde su debut en el Tricolor acumula 67 encuentros y 10 goles, un promedio de 0,14 por cotejo. En las Eliminatorias de la Concacaf a Qatar 2022 disputó 13 de los 14 partidos -solo se perdió el debut ante Jamaica- y fue titular en ocho de ellos. ‘Tecatito’ jugó 762 minutos de los 1260 posibles y anotó un gol -frente a Panamá en un 1 a 1- y dio dos asistencias. Corona fue mundialista en Rusia 2018 y sumó 34 minutos al ingresar desde el banco de suplentes en el triunfo ante Corea del Sur 2 a 1 y la derrota contra Suecia 3 a 0 por el Grupo F. No entró en la resonante victoria ante Alemania 1 a 0 y la derrota con Brasil en octavos de final 2 a 0.

Jesús Corona jugó casi todos los partidos de las Eliminatorias de la Concacaf con México Julio Cortez - AP

Georginio Wijnaldum (Países Bajos): a mediados de agosto el volante de Roma sufrió una fractura en su tibia derecha durante un entrenamiento con el equipo de José Mourinho en el que chocó con el juvenil delantero ghanés Felix Afena-Gyanélix. El ex PSG no podrá disputar su segundo Mundial tras hacerlo en Brasil 2014, en el que su combinado fue eliminado por la Argentina de Alejandro Sabella en semifinales y, luego, le ganó el duelo por el tercer puesto al local. Jugó todos los partidos, cinco de ellos como titular, y anotó un tanto. En Rusia 2018 no estuvo porque no clasificó. En el combinado naranja es un referente con 89 partidos en su haber -14 como capitán- y era una fija para Louis Van Gaal en la venidera cita ecuménica.

El neerlandés Georginio Wijnaldum, izquierda, disputa el balón con el georgiano Giorgi Aburjania

Tarik Tissoudali (Marruecos) : a fines de julio el delantero de origen neerlandés pero nacionalizado marroquí sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y tiene al menos ocho meses de recuperación, por lo que no estará disposición de su combinado para Qatar 2022. Se trata de una pieza importante del seleccionado africano porque en marzo de este año marcó dos goles en el triunfo contra República Democrática del Congo en un repechaje que le dio a su equipo la clasificación a la Copa del Mundo.

: a fines de julio el delantero de origen neerlandés pero nacionalizado marroquí sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y tiene al menos ocho meses de recuperación, por lo que no estará disposición de su combinado para Qatar 2022. Se trata de una pieza importante del seleccionado africano porque en marzo de este año marcó dos goles en el triunfo contra República Democrática del Congo en un repechaje que le dio a su equipo la clasificación a la Copa del Mundo. Joao Rojas (Ecuador) : el futbolista de Rayados de Monterrey fue intervenido quirúrgicamente en julio de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y fue descartado por el entrenador argentino Gustavo Alfaro para el Mundial.

: el futbolista de Rayados de Monterrey fue intervenido quirúrgicamente en julio de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y fue descartado por el entrenador argentino para el Mundial. Miles Robinson (Estados Unidos): el defensor sufrió la ruptura del tendón de Aquiles en su pierna izquierda a principios de mayo en un partido con Atlanta United y, tras ser operado, inició una recuperación de al menos seis meses que le impedirá estar en Qatar 2022.

Miles Robinson no jugará el Mundial por una lesión que sufrió en Atlanta United

Pedro Neto (Portugal): a principios de octubre el delantero luso fue intervenido quirúrgicamente de la lesión ligamentaria que padeció en uno de sus tobillos en un duelo de Wolverhampton contra West Ham en la Premier League y estará varios meses alejado de las canchas. Su ausencia se suma a la de Diogo Jota.

Los jugadores lesionados en duda para el Mundial

La lista de futbolistas que acarrean dolencias y están en duda para Qatar 2022 es extensa porque, si bien muchos prácticamente están descartados a raíz del parte médico que tienen, no oficializan su ausencia y se esfuerzan al máximo para estar disponibles para sus respectivas selecciones.

En esa nómina están los argentinos Paulo Dybala y Juan Musso. También, Kyle Walker y Trent Alexander-Arnold (Inglaterra); Saleh Al-Shehri (Arabia Saudita), Diego Godín y Ronald Araujo (Uruguay), Raúl Jiménez (México), Richarlison (Brasil), Mikel Oyarzabal y Marcos Llorente (España); y Marco Reus (Alemania).

LA NACION