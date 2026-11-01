Nashville SC venció 3-2 a New York Red Bulls, por la MLS

El encuentro se disputó el 1 de noviembre de 2026 a las 18.30 en el GEODIS Park, con el arbitraje de Sergii Demianchuk. En un partido vibrante por la jornada 34 de la MLS, Nashville SC logró una victoria agónica frente a New York Red Bulls por 3-2.

La visita sorprendió inicialmente con los goles de Julian Hall a los 34 minutos tras asistencia de Adri Mehmeti y de Rafael Mosquera a los 40 minutos, asistido por Cade Cowell. Sin embargo, Nashville SC reaccionó antes del descanso con un gol en contra de Tim Parker a los 45 minutos. En la segunda mitad, la suerte del visitante volvió a ser esquiva cuando Julián Bazán marcó otro gol en contra a los 78 minutos. Finalmente, a los 91 minutos, Sam Surridge selló el triunfo para los locales tras una asistencia de Cristian Espinoza. En cuanto a las tácticas, el local formó con un esquema 4-4-2, mientras que la visita optó por un 4-3-3.

El encuentro también estuvo marcado por el movimiento desde los banquillos. A los 67 minutos, Nashville SC buscó frescura con el ingreso de Edvard Tagseth y Bryan Acosta por Patrick Yazbek y Matthew Corcoran, respectivamente. Por el lado de New York Red Bulls, la lesión de Cameron Harper obligó al ingreso prematuro de Rafael Mosquera a los 39 minutos, quien más tarde también sería sustituido.

En el análisis estadístico, Nashville SC dominó la posesión con un 61,4% frente al 38,6% de New York Red Bulls. Además, el equipo local generó un mayor volumen ofensivo con un total de 21 tiros (7 al arco) y 12 corners, comparado con los 14 tiros (4 al arco) y 3 corners de la visita. La disciplina también jugó su rol, con amonestaciones tempranas para los jugadores de la visita Sekou Kone y Jorge Ruvalcaba.